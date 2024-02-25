Yüzde 25 Artış Sınırında Tartışmalar Sürerken Kiralarda Düşüş İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Ev fiyatlarındaki artış barınma krizine doğru yol alıyordu ancak alım gücünün düşmesi, faizlerin yükselmesiyle sorun doğal akışında çözüm bulmasa da sakinleşti. Ev fiyatlarında ve kiralarda artış frene bassa da sorunlar ve arz-talep dengesi henüz çözülmedi. Piyasada normalleşme için düzenlemelere yönelik önerilerde ilgi çekiyor. İşte kiraların düşmesine yönelik 7 öneri.