Yüzde 25 Artış Sınırında Tartışmalar Sürerken Kiralarda Düşüş İçin Yapılması Gerekenler Neler?
Yüzde 25 Artış Sınırında Tartışmalar Sürerken Kiralarda Düşüş İçin Yapılması Gerekenler Neler?
Ev fiyatlarındaki artış barınma krizine doğru yol alıyordu ancak alım gücünün düşmesi, faizlerin yükselmesiyle sorun doğal akışında çözüm bulmasa da sakinleşti. Ev fiyatlarında ve kiralarda artış frene bassa da sorunlar ve arz-talep dengesi henüz çözülmedi. Piyasada normalleşme için düzenlemelere yönelik önerilerde ilgi çekiyor. İşte kiraların düşmesine yönelik 7 öneri.
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Ev fiyatları, pandemide başlayan hammadde artışları, akabinde başlayan savaşlar ve dünya konjonktüründe ufukta görünen enflasyona karşın heterodoks politikalar izlenen Türkiye ekonomisinin dinamikleriyle birleşince gerçeklik boyutundan farklı bir şekilde karadelikten geçti.
Maliyetlerdeki yükseliş konut arzını talebin gerisine düşürürken, son dönemde "iç talebin" yavaşlamasına yönelik izlenen "rasyonel" politikalar ev fiyatlarında ve kiralarda artışların sınırlanmasını da sağladı.
Sahibinden emlak endeksine göre İstanbul'da son 1 yılda ev fiyatları yüzde 40, kiralar yüzde 60 artarken, son 4yılda bu artış oranları sırasıyla yüzde 890,69 ve 851,68 oranında oldu.
Arsalara proje şartı getirilmesi
Kentten köye göçün hızlanması
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Mülkiyet davaları çözülmeli
Yeni imar alanları oluşturulması
Boş ev vergisi
İnşaat malzemesinde vergi indirimi
Şehirlerin hızlı bir şekilde dönüştürülmesi
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