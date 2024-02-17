Yüz Tipine Göre Hangi Ülke Kadınına Benziyorsun?
Yüz Tipine Göre Hangi Ülke Kadınına Benziyorsun?
Yüz tipine göre hangi ülke kadınına benziyorsun?
Haydi testeee!
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1. Yüz şeklini seçer misin?
2. Kaş şeklini de seç.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Peki burnun?
5. Kulak şeklini seç desek...
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6. Şimdi de dudak şeklini seç.
7. Göz rengini de seçer misin?
8. Son olarak ten rengini de seçer misin?
Suudi Arabistan!
El Salvador!
Portekiz!
İtalya!
Arjantin!
Fransa!
İspanya!
Yunanistan!
Ukrayna!
Almanya!
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