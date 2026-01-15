onedio
Yüksek Hızlı Tren (YHT) Biletlerine Gece Yarısı Zammı: İstanbul-Ankara Bilet Fiyatlarına Yüzde 20 Artış Geldi

Yüksek Hızlı Tren (YHT) Biletlerine Gece Yarısı Zammı: İstanbul-Ankara Bilet Fiyatlarına Yüzde 20 Artış Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.01.2026 - 12:29

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet tarifelerinde gece yarısı itibarıyla fiyat artışına gidildi. Yapılan düzenleme kapsamında İstanbulAnkara hattındaki bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 oranında zam uygulanırken, yeni tarife birçok hatta geçerli oldu. Güncellenen fiyatlar, 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine gece yarısı zam geldi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine gece yarısı zam geldi.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yapılan düzenlemeyle YHT, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatları yüzde 19,23oranında artırıldı. Zam sonrası özellikle sık kullanılan hatlardaki yeni fiyatlar dikkat çekti.

Yapılan artışla birlikte Ankaraİstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye yükseldi. Eskişehir çıkışlı seferlerde de fiyatlar yeniden belirlendi.

İşte Yeni Fiyatlar

İşte Yeni Fiyatlar

Güncel YHT bilet fiyatları (zamlı):

  • İstanbulAnkara: 930 TL

  • İstanbul – Eskişehir: 600 TL

  • İstanbul – Konya: 1.355 TL

  • Ankara – Konya: 430 TL

  • Ankara – Eskişehir: 480 TL

  • Ankara – Sivas: 940 TL

  • Eskişehir – Sakarya: 565 TL

  • Eskişehir – Konya: 665 TL

  • Eskişehir – Sivas: 1.500 TL

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
