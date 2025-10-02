YouTube’da Rekor Kırıp İnterneti Sallayan Klipler
YouTube, sadece videoların izlendiği bir platform olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Orası aynı zamanda hayatımızın ritmini belirleyen, bazen bizi kahkahaya boğan bazen de gözlerimizi dolduran kliplerin arenası. Youtube'un en çok izlenen o kliplerine birlikte bakalım!
1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee
2. PSY - Gangnam Style
3. Ed Sheeran - Shape of You
4. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris
5. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth
6. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars
7. Taylor Swift - Blank Space
8. Maroon 5 - Sugar
9. Billie Eilish - Bad Guy
10. Katy Perry - Roar
11. BLACKPINK - Ddu-Du Ddu-Du
12. Adele - Hello
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
