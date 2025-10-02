onedio
YouTube’da Rekor Kırıp İnterneti Sallayan Klipler

Liz Lemon
02.10.2025 - 20:04

YouTube, sadece videoların izlendiği bir platform olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Orası aynı zamanda hayatımızın ritmini belirleyen, bazen bizi kahkahaya boğan bazen de gözlerimizi dolduran kliplerin arenası. Youtube'un en çok izlenen o kliplerine birlikte bakalım!

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. PSY - Gangnam Style

3. Ed Sheeran - Shape of You

4. Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

5. Wiz Khalifa - See You Again ft. Charlie Puth

6. Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

7. Taylor Swift - Blank Space

8. Maroon 5 - Sugar

9. Billie Eilish - Bad Guy

10. Katy Perry - Roar

11. BLACKPINK - Ddu-Du Ddu-Du

12. Adele - Hello

