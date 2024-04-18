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Yönetici Olmak Zor: Yöneticilerin Aynı Anda Çekip Çevirmesi Gereken 10 İş

etiket Yönetici Olmak Zor: Yöneticilerin Aynı Anda Çekip Çevirmesi Gereken 10 İş

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 14:03

Yönetici olmak aslında oldukça zor. Peki bir yönetici ne gibi işlerle uğraşıyor? Gün içerisinde neler yapmaları gerekir? Gelin hep birlikte bir yöneticinin hangi işleri yaptığına bakalım!

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1. Stratejik planlama

1. Stratejik planlama

Yöneticiler, şirketin geleceği için bir vizyon oluşturmak ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için bir plan oluşturmak zorundadır. Aynı zamanda hangi departmanın yöneticiyse ona göre yıllık bir planlama yapması ve bu planlamayı uygulamakla yükümlüdür.

2. Ekip oluşturma ve yönetme

Yöneticiler, ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışabilecek yüksek performanslı bir ekip oluşturmak ve ekibi yönetmek, onlarla çalışmakla yükümlüdür.

3. Delegasyon

Yöneticiler, görevleri ve sorumlulukları etkili bir şekilde devretmek ve herkesin görevini doğru şekilde yürütmesiyle yükümlüdür ve buna göre çalışmaktadır.

4. Risk yönetimi

Yöneticilerin bir diğer sorumluluğu ise riskleri ve tehditleri önceden görmek ve düşünmektir. Şirketi tehdit edebilecek riskleri belirlemek ve yönetmek zorunda oldukları için farklı risk yönetimi planları yapmaları gerekir.

5. Motivasyon

Yöneticiler, yönettiği ekip ve iş arkadaşlarının motivasyonun da sorumludur. Eğer yeterli motivasyon yoksa maalesef ki işler de iyi gitmeyecektir, bu durumun sonuçları da yine yöneticiden sorulacaktır.

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6. Zaman yönetimi

Yöneticiler, zamanlarını ve kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek zorundadır. Hem görevleri hem de sorumluluklarından dolayı zaman yönetimi olmazsa olmaz bir noktadır. Bu yüzden doğru zamanlarda iş teslimi yapmalı, toplantılarını da buna göre ayarlamalıdır.

7. Performans yönetimi

Yöneticilerin aynı zamanda ekiplerinin performansını izlemeleri ve değerlendirmeleri, buna göre aksiyon adımları alması gerekir. Ekiplerden ve ekiplerin performansından da yöneticiler sorumlu olduğu için kendi işleri haricinde diğer kişilerin de iş performanslarını takip etmeleri gerekir.

8. Çatışmaları çözme

Ekip içinde ortaya çıkan çatışmaları çözmek ve yönetmek de yöneticilerin görevleri arasındadır. Her ne kadar insan kaynakları bu durumla ilgilense de ekip içindeki sorunlar önce yöneticiler tarafından çözüme kavuşturmalıdır.

9. Mentorluk

Yöneticilerin ekipleri içerisinde bulunan ve daha az deneyimli çalışanlara rehberlik ve mentorluk yapmaları gerekir. İyi bir yönetici aynı zamanda iyi bir mentor olmalıdır.

10. Karar verme

Yöneticilerin zor ve belirsiz koşullarda bile hızlı ve sağlam kararlar vermeleri gerekir. Her ne kadar ekipler karar verse de son söz yine yöneticiye aittir. Onayladığı her proje ve fikirden yöneticinin kendisi sorumludur.

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