Yönetici Olmak Zor: Yöneticilerin Aynı Anda Çekip Çevirmesi Gereken 10 İş

Yöneticiler, şirketin geleceği için bir vizyon oluşturmak ve bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için bir plan oluşturmak zorundadır. Aynı zamanda hangi departmanın yöneticiyse ona göre yıllık bir planlama yapması ve bu planlamayı uygulamakla yükümlüdür.