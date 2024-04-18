Yönetici Olmak Zor: Yöneticilerin Aynı Anda Çekip Çevirmesi Gereken 10 İş
Yönetici Olmak Zor: Yöneticilerin Aynı Anda Çekip Çevirmesi Gereken 10 İş
Yönetici olmak aslında oldukça zor. Peki bir yönetici ne gibi işlerle uğraşıyor? Gün içerisinde neler yapmaları gerekir? Gelin hep birlikte bir yöneticinin hangi işleri yaptığına bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Stratejik planlama
2. Ekip oluşturma ve yönetme
3. Delegasyon
4. Risk yönetimi
5. Motivasyon
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Zaman yönetimi
7. Performans yönetimi
8. Çatışmaları çözme
9. Mentorluk
10. Karar verme
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda