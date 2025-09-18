Yıldız Tilbe’nin Solo Vokallerine Beraber Bakalım!
Delikanlım, Vazgeçtim, Aşk Yok Olmaktır, Dayan Yüreğim... Yıldız Tilbe dendiğinde akıllara ilk bu şarkılar geliyor değil mi? Tilbe'nin başka şarkıcıların şarkılarında da solo vokallerinin olduğunu söylesek?
Yıldız Tilbe'nin güçlü sesi yalnızca kendi şarkılarında değil, aynı zamanda en kıymetli şarkıcıların eserlerinde de duyuluyor. Peki hangi şarkılar bunlar?
Demet Sağıroğlu'nun "Yağızım" şarkısında daha ilk saniyelerde Yıldız Tilbe'yi duyduk!
Kenan Doğulu'nun "Bir Kereden Hiçbir Şey Olmaz" şarkısında Yıldız Tilbe'yi görmeyi düşünür müydünüz?
2022 yılında Gülşen ve Ozan Doğulu, bu şarkıyı yeniden seslendirdi. Buradan dinleyebilirsiniz. 👇
Erdal Çelik de "Canımın İstanbul Köşesi" şarkısında Yıldız Tilbe ile çalıştı.
Soner Arıca ve Yıldız Tilbe, "Gurbet Akşamları" şarkısında nakaratı beraber seslendirmiş.
Yeşim Salkım ve Yıldız Tilbe "Gel Gayrı" ile her iki muhteşem sesi bir araya getirdi!
Deniz Seki'nin o dönemlerini çok özlüyoruz... Yıldız Tilbe de o dönemden Seki ile "Destur Çek" şarkısıyla karşımıza çıkıyor.
Kubat'ın "Bugün" şarkısını dinleyenler el kaldırsın! Çünkü bu şarkısında Yıldız Tilbe'nin olduğunu da hatırlıyorsunuzdur!
Emel Müftüoğlu, dönemin en ama en başarılı isimlerindendi. Elbette "Uyumam Sensiz" şarkısında Yıldız Tilbe ile çalışmasaydı belki de bu kadar akılda kalmazdı bu şarkısı.
Kim derdi ki Kader ve Yıldız Tilbe "Parmağında Yok Yüzük" şarkısında yan yana gelecek diye?
Yıldız Tilbe, zamanında Akrep Nalan ile de çalışmış. Akrep Nalan'ı sevgiyle anıyoruz...
Çıkış yaptığı günden beri Tarkan'a benzetilen Emir, en popüler şarkısında Yıldız Tilbe ile çalıştı.
