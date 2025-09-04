onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Yeryüzünde Kapladığı Alan Bakımından Hangisi Daha Büyüktür? Kim Milyoner Olmak İster

Yeryüzünde Kapladığı Alan Bakımından Hangisi Daha Büyüktür? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 22:02

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmada sorulan “Yeryüzünde kapladığı kilometrekarelik alan bakımından hangisi daha büyüktür?” sorusu yarışmacıyı zorladı. Programı izleyen birçok kişi de bu sorunun doğru yanıtını merak ederek araştırma yapmaya başladı.

İşte 100.000 TL'lik soru ve cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeryüzünde kapladığı kilometrekarelik alan bakımından hangisi daha büyüktür?

Yeryüzünde kapladığı kilometrekarelik alan bakımından hangisi daha büyüktür?

A- Monako, Vatikan ve San Marino'nun toplamı

B- Yaşayan en büyük canlı

C- FIFA ölçülerinde 20 bin futbol sahası

D- Marmara Denizi

Cevap: D yani Marmara Denizi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın