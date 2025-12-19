Yeraltından Arenalara! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Fransız Metal Devi Gojira

Joe ve Mario Duplantier, küçük bir Fransız kasabasında metal çalarken “Biz bu işi büyütürüz!” diye düşünmüş olabilir ama kimse dünya devi olacaklarını tahmin etmiyordu! İlk yıllarında adı Godzilla olan grup, telif problemleri yüzünden “Gojira” olarak devam etme kararı aldı. O günden bugüne de bu isimle, birbirinden muhteşem işlere imza attılar!