Yeraltından Arenalara! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Fransız Metal Devi Gojira

İrem Coşkun
İrem Coşkun
19.12.2025 - 16:01

Fransa denince akla genelde Eyfel Kulesi, moda, romantizm falan gelir ya… İşte Gojira Fransa'yı bunlardan ibaret göstermemek için, metal dünyasına çakı gibi giriş yapmış bir grup! Sahneyi tam anlamıyla fetheden bir gruptan bahsediyoruz. Gel, yeraltından olimpiyat sahnesine kadar uzanan bu efsaneye birlikte bakalım. 👇

“Godzilla” adıyla başlayıp “Gojira” olarak efsaneleşmek...

“Godzilla” adıyla başlayıp “Gojira” olarak efsaneleşmek...

Joe ve Mario Duplantier, küçük bir Fransız kasabasında metal çalarken “Biz bu işi büyütürüz!” diye düşünmüş olabilir ama kimse dünya devi olacaklarını tahmin etmiyordu! İlk yıllarında adı Godzilla olan grup, telif problemleri yüzünden “Gojira” olarak devam etme kararı aldı. O günden bugüne de bu isimle, birbirinden muhteşem işlere imza attılar!

Sert ama duygulu bir metal müzik anlayışı!

Çevre temasını sahiplenen nadir metal gruplarından biri!

From Mars to Sirius ile uluslararası patlamalarını yaptıkları dönem...

Magma: Acının sanata dönüştüğü bir albüm!

2024 Paris Olimpiyat Açılışındaki dev performans! 🔥🔥

Davulun arkasındaki güç: Mario Duplantier!

Neden bu kadar seviliyorlar? Çünkü oldukları gibi davranıyorlar!

