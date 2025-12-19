Yeraltından Arenalara! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Fransız Metal Devi Gojira
Fransa denince akla genelde Eyfel Kulesi, moda, romantizm falan gelir ya… İşte Gojira Fransa'yı bunlardan ibaret göstermemek için, metal dünyasına çakı gibi giriş yapmış bir grup! Sahneyi tam anlamıyla fetheden bir gruptan bahsediyoruz. Gel, yeraltından olimpiyat sahnesine kadar uzanan bu efsaneye birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Godzilla” adıyla başlayıp “Gojira” olarak efsaneleşmek...
Sert ama duygulu bir metal müzik anlayışı!
Çevre temasını sahiplenen nadir metal gruplarından biri!
From Mars to Sirius ile uluslararası patlamalarını yaptıkları dönem...
Magma: Acının sanata dönüştüğü bir albüm!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 Paris Olimpiyat Açılışındaki dev performans! 🔥🔥
Davulun arkasındaki güç: Mario Duplantier!
Neden bu kadar seviliyorlar? Çünkü oldukları gibi davranıyorlar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın