onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
‘’Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar’’ Playlisti

etiket ‘’Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar’’ Playlisti

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
16.01.2026 - 12:01

Yeni bir yıla girerken insanın içi garip bir şekilde doluyor. “Bu sene farklı olacak” cümlesini belki yine söylüyoruz ama bu sefer biraz daha inanarak… Bazı şeyleri geride bırakmak, bazı duyguları sırt çantasından çıkarmak, bazen de sadece derin bir nefes almak istiyoruz. İşte bu playlist tam olarak o ruh hali için hazırlandı. Bir kapı aralığı gibi düşün: geçmişe son bir bakış atıp, yavaşça yenisine adım atarken arkadan çalan şarkılar... 🎆

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Michael Bublé - Feeling Good

2. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin

3. Destiny's Child - Survivor

4. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

5. M83 – Midnight City

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Pinhani - Sakinleştim

7. The Sweetest Taboo - Sade

8. Hepsi ft. Sezen Aksu - Tempo

9. Chappell Roan - Good Luck, Babe!

10. Fleetwood Mac - Go Your Own Way

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

12. Stomp Me Out - Bryce Fox

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın