‘’Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar’’ Playlisti

Yeni bir yıla girerken insanın içi garip bir şekilde doluyor. “Bu sene farklı olacak” cümlesini belki yine söylüyoruz ama bu sefer biraz daha inanarak… Bazı şeyleri geride bırakmak, bazı duyguları sırt çantasından çıkarmak, bazen de sadece derin bir nefes almak istiyoruz. İşte bu playlist tam olarak o ruh hali için hazırlandı. Bir kapı aralığı gibi düşün: geçmişe son bir bakış atıp, yavaşça yenisine adım atarken arkadan çalan şarkılar... 🎆