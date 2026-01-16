‘’Yeni Yıl Yeni Başlangıçlar’’ Playlisti
Yeni bir yıla girerken insanın içi garip bir şekilde doluyor. “Bu sene farklı olacak” cümlesini belki yine söylüyoruz ama bu sefer biraz daha inanarak… Bazı şeyleri geride bırakmak, bazı duyguları sırt çantasından çıkarmak, bazen de sadece derin bir nefes almak istiyoruz. İşte bu playlist tam olarak o ruh hali için hazırlandı. Bir kapı aralığı gibi düşün: geçmişe son bir bakış atıp, yavaşça yenisine adım atarken arkadan çalan şarkılar... 🎆
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Michael Bublé - Feeling Good
2. Nova Norda - Peşindeyim Kendimin
3. Destiny's Child - Survivor
4. Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
5. M83 – Midnight City
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Pinhani - Sakinleştim
7. The Sweetest Taboo - Sade
8. Hepsi ft. Sezen Aksu - Tempo
9. Chappell Roan - Good Luck, Babe!
10. Fleetwood Mac - Go Your Own Way
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
12. Stomp Me Out - Bryce Fox
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın