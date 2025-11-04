onedio
Yeni ÖTV Muafiyet Limiti Belli Oldu: Engelli Araç Limiti Ne Kadar, ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileri?

Dilara Bağcı Peker
04.11.2025 - 12:23

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araçlara ilişkin yeniden değerleme oranı netleşti. 2026 yılının vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağı anlamına gelen 'yeniden değerleme oranı' yüzde 25.49 olarak açıklandı. Bununla birlikte, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muafiyetli satın alınabilecek araçların üst limitini de belirleniyor.

Peki, engelli araç limiti ne kadar?

İşte, 2026 yılı ÖTV muafiyeti araçlar.

ÖTV Muafiyetli Araçlarda Limit Ne Kadar?

Türkiye'de engellilere yönelik Özel Tüketim Vergisi muafiyetli otomobil satışı sağlanıyor. Bu kapsamda, ÖTV muafiyetli araçlar için yeni limit de belli oldu. 

2 milyon 290 bin 200 lira olan limit yüzde 25,49 oranında artışla 2 milyon 873 bin 972 liraya çıktı.

Engellilerin ÖTV ödemeden satın alabileceği sıfır otomobil üst limitinde yeni yıldan itibaren 583 bin TL artış yaşandı.

Ne Zamandan İtibaren Yeni Limit Geçerli Olacak?

Yeni limit, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak ve 2026 yılı boyunca uygulanacak.

ÖTV Muafiyetli Araç Alımında Şartlar Neler?

ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerlidir. Engelli bireylerin özel durumunu doktor heyetinden alacağı raporla kanıtlaması gereklidir.

Söz konusu bireyler motor hacmi '1.6 litreyi geçmeyen' sıfır otomobilleri her sene başında yeniden belirlenen üst limite kadar satın alabilir.

Vatandaşların ÖTV muafiyetinden yararlanmak için 10 yıl boyunca aracını satmaması gerekiyor. 10 yıldan önce satışlarda ÖTV'nin ödenmesi gerekiyor.

ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileri 2025-2026?

ÖTV muafiyeti, 'yüzde 40 oranında' yerli üretime sahip olan araçlarda geçerlidir. Buna göre, 2025 yılı itibarıyla ÖTV muafiyeti olan araçlar aşağıdaki gibidir:

