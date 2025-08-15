onedio
Yemek Tarifi Mağdurlarından Binaların Siyasi Görüşüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
15.08.2025 - 16:37

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Gerekeni yazmışsın zaten.

twitter.com

Simitten de mi anlamadınız?

twitter.com

twitter.com

Muazzam hizmet.

twitter.com
twitter.com

Hayat dersi!

twitter.com

👇

twitter.com

Hikayelerini duymak isterdik...

twitter.com

Nasıl olur?

twitter.com
Ne ara kanıksadık?

twitter.com

Tesadüfe bakın...

twitter.com

Yeşilin 50 tonu...

twitter.com

Püfür püfür...

twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

twitter.com

