Yemeğe Bakış Açına Göre Hangi Mutfak Disiplinine Aitsin?

Sultan Oğuz
04.09.2025 - 18:02

Kimimiz için yemek yapmak günlük bir ihtiyaçtan ibaretken kimimiz içinse gerçek bir tutku. O yüzden bu testte yemeğe bakış açını analiz ediyor ve hangi mutfak disipliniyle özdeşleştiğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Hazırsan başlayalım!

1. Bir yemeği hazırlarken seni en çok ne motive ediyor?

2. Aşağıdakilerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?

3. Market alışverişinde en çok zaman harcadığın reyon hangisi?

4. Favori pişirme yöntemin ne?

5. Sence bir yemeği “başarılı” yapan temel şey nedir?

6. Hangi mutfak eşyasını kaybetsen üzülürdün?

7. Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok sinirlendirir?

8. Sence içlerinden hangisi yemek zevkini öldürüyor?

9. Yemekte hangisi senin için daha önemli?

10. Hangisi senin mutfağında olmazsa olmaz?

Mutfaktaki yerin: Entremetier

Senin için yemek, doğallık ve denge demek. Renkli sebzeleri doğramayı, baharatları birbirine karıştırmayı ve tabakta uyumu yakalamayı seviyorsun. Ayrıca, senin için bir yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, hafif, sağlıklı ve mevsimine uygun da olmalı. Kısacası mutfağın huzurlu, üretken ve besleyici yanısın diyebiliriz.

Mutfaktaki yerin: Boucher

Senin için mutfakta en önemli şey, malzemenin dokusunu ve özünü tanımak. Et de kolay görünse de aslında çok fazla detay ve teknik getiren bir malzeme. Sen de sadece pişirmekle kalmıyor, kesim tekniklerinden pişirme derecelerine kadar her detayı biliyorsun ve bu konuda kendine güveniyorsun. Bu ise mutfakta net, kontrollü ve güçlü olmanı sağlıyor.

Mutfaktaki yerin: Friturier

Sıcak yağın sesi, altın sarısı görünüm ve tüm mutfağa yayılan o eşsiz koku... Bunlar senin mutfakta mutlu olma tanımın. Kızartmanın o çıtırtısını duymak, sıcak yağın kokusunu almak seni heyecanlandırmaya yetiyor. Hızlı, eğlenceli ve bol lezzetli yemekleri seviyorsun. Öyle ki her şeyi kızartmak gibi gizli bir yeteneğin olabilir: Turşu mu? Kızart. Peynir mi? Kızart. Dondurma? Eminiz ki denemişliğin vardır.

Mutfaktaki yerin: Pâtissier

Sabırlı, dikkatli ve özenli bir şekilde çalışıyorsun çünkü yaptığın tüm tariflerde her ölçü gramına kadar doğru olmalı yoksa sonuç istediğin gibi olmayabilir! Ama bu seni korkutmuyor çünkü detaylara önem veren birisin. Süslemeler, katmanlar, dokular… Tatlı yaparken tüm bunlarla uğraşmak sana hem keyif veriyor hem de terapi gibi geliyor.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
