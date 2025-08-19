Yazın Serinliğini Evinize Taşıyın: Dreame Hava Temizleyici ile Ferah Bir Nefes

Daha Temiz, Daha Hafif Yaz Havası

Dreame PM20 Hava Temizleyici, yalnızca havayı temizlemekle kalmıyor; mevsim boyunca evinizin atmosferini de tazelikle dolduruyor. 4 katmanlı filtreleme sistemi, 0,3 mikron boyutundaki en küçük partikülleri ve alerjenleri dahi yakalayabilme özelliğine sahip. 14 farklı hava kirleticiyi ve 9 farklı bakteri ve virüsü ortadan kaldırarak size ve sevdiklerinize güvenle nefes alabileceğiniz bir ortam sunuyor.

Üstelik cihazın gelişkin hava sirkülasyonu sayesinde, serinletici klimanız veya vantilatörünüzle birlikte çalışarak ferahlatıcı bir ortam yaratıyor. Temiz hava, yalnızca sağlıklı değil, aynı zamanda ferahlatıcı bir yaz atmosferinin en önemli parçası.

Enviro Algılama Teknolojisi ile “Sen Nereye, Dreame PM20 Oraya”

Cihaz, ona yaklaştığınızı algılayarak açma kapama eylemi gerektirmeden kendiliğinden çalışmaya başlar. Ayrıca, ortam içinde tek kişi varsa kişinin hareketlerini takip ederek temiz havayı o alana doğru yöneltir, birden fazla kişinin olduğu durumlarda temiz havayı eşit dağıtacak şekilde konumlanır.