Yaz Severler Müjde! Türkiye’de 25-29 Ekim Tarihleri Arasında Sıcak Hava Dalgası Yaşanacak

Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken, bu hafta sonu başta Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere yağış bekleniyor. Yaz aylarını seven vatandaşar için yeni bir sıcak hava dalgası müjdesi de geldi. Atmosferdeki yüksek basınçla oluşan antisiklon nedeniyle Türkiye’de yurt genelinde 25-29 Ekim tarihleri arasında pastırma sıcaklıkları yaşanacak. Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.