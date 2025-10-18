onedio
Yaz Severler Müjde! Türkiye’de 25-29 Ekim Tarihleri Arasında Sıcak Hava Dalgası Yaşanacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
18.10.2025 - 14:17

Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken, bu hafta sonu başta Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere yağış bekleniyor. Yaz aylarını seven vatandaşar için yeni bir sıcak hava dalgası müjdesi de geldi. Atmosferdeki yüksek basınçla oluşan antisiklon nedeniyle Türkiye’de yurt genelinde 25-29 Ekim tarihleri arasında pastırma sıcaklıkları yaşanacak. Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hafta sonu batı bölgelerinde etkili olan yağışlar, hafta içi ise doğuya doğru kayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre hafta sonu Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışlar hafta içiyle birlikte doğu bölgelerine doğru kayacak.

Yaz sevenlere müjde: Son sıcak hava dalgası geliyor!

Atmosferde basıncın yükselmesiyle birlilikte olaşacak antisiklon nedeniyle Türkiye’de son bir sıcak hava dalgası daha yaşanacak. 25-29 Ekim’de etkili olacak sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olacak. 

Bu dönemde özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcak hava dalgasının radar görüntüsü 👇

İsmail Kahraman
