Yaz Severler Müjde! Türkiye’de 25-29 Ekim Tarihleri Arasında Sıcak Hava Dalgası Yaşanacak
Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken, bu hafta sonu başta Marmara ve Batı Karadeniz olmak üzere yağış bekleniyor. Yaz aylarını seven vatandaşar için yeni bir sıcak hava dalgası müjdesi de geldi. Atmosferdeki yüksek basınçla oluşan antisiklon nedeniyle Türkiye’de yurt genelinde 25-29 Ekim tarihleri arasında pastırma sıcaklıkları yaşanacak. Sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hafta sonu batı bölgelerinde etkili olan yağışlar, hafta içi ise doğuya doğru kayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaz sevenlere müjde: Son sıcak hava dalgası geliyor!
Sıcak hava dalgasının radar görüntüsü 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın