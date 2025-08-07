Yaz Dendiği An Çalma Listelerinde Beliren Şarkılar
Hava biraz ısısını artırmaya başlasın bu şarkılar anında çalma listemizde beliriveriyor! Çünkü bazı şarkılar, deniz, kum, güneşin resmen habercisidir. Siz de yaz ruhunu dibine kadar hissedin diye birbirinden güzel parçaları derledik!
1. Brazil
2. Feels Like Summer
3. All The Stars
4. Talk To Much
5. Tongue Tied
6. Hot Girl Bummer
7. Back On 74
8. Mystery Lady
9. Passionfruit
10. Let Me Love You
11. Dissolve
