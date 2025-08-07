onedio
Yaz Dendiği An Çalma Listelerinde Beliren Şarkılar

Aslı Uysal
07.08.2025 - 23:50

Hava biraz ısısını artırmaya başlasın bu şarkılar anında çalma listemizde beliriveriyor! Çünkü bazı şarkılar, deniz, kum, güneşin resmen habercisidir. Siz de yaz ruhunu dibine kadar hissedin diye birbirinden güzel parçaları derledik!

1. Brazil

2. Feels Like Summer

3. All The Stars

4. Talk To Much

5. Tongue Tied

6. Hot Girl Bummer

7. Back On 74

8. Mystery Lady

9. Passionfruit

10. Let Me Love You

11. Dissolve

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
