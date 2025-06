Yatırımcı Psikolojisi: FOMO’ya Kapılmadan Hareket Etmenin 12 Yolu

Başarılı bir yatırım stratejisi psikoloji ile yakından ilişkilidir. Acele verilmemiş ve mantıklı düşünülerek alınmış her karar, özellikle FOMO gibi riskleri engellemek adına büyük önem taşır. 'Fear of Missing Out' yani 'Gelişmeleri Kaçırma Korkusu' olarak bilinen FOMO, çoğu yatırımcının düştüğü bir tuzaktır.

Hızla yükselen piyasalar, sosyal medya paylaşımları ve aniden parlayan kriptolar karşısında soğukkanlılığınızı korumak mı istiyorsunuz? O halde FOMO'ya kapılmanızı önleyecek bu yatırım stratejilerine mutlaka göz atmalısınız!