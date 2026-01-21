Yapay Zekaya Sorduk: 2040’ta Bir Günümüz Nasıl Geçecek?
Bizimle geleceğe yolculuk yapmaya hazır mısınız? Aklınıza uçan arabalar ya da robotlar gelmesin! Çünkü yapay zekaya göre asıl değişim gündelik alışkanlıklarda olacak. Yapay zekaya 2040'ta bir günün nasıl geçtiğini sorduk. Gelin, birlikte bakalım!
1. Güne daha kişisel başlayacağız.
2. Beslenme alışkanlıklarında esneklikler olacak.
3. Çalışma kavramının anlamında değişim olacak.
4. Ulaşım daha sessiz hale gelecek.
5. Günün her anında öğrenme olacak.
6. Sosyal ilişkiler bilinçli bir şekilde kurulacak.
7. Alışveriş hedef odaklı yapılacak.
8. Bireysel zaman bolca olacak.
