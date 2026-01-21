onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Yapay Zekaya Sorduk: 2040’ta Bir Günümüz Nasıl Geçecek?

etiket Yapay Zekaya Sorduk: 2040’ta Bir Günümüz Nasıl Geçecek?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
21.01.2026 - 14:01

Bizimle geleceğe yolculuk yapmaya hazır mısınız? Aklınıza uçan arabalar ya da robotlar gelmesin! Çünkü yapay zekaya göre asıl değişim gündelik alışkanlıklarda olacak. Yapay zekaya 2040'ta bir günün nasıl geçtiğini sorduk. Gelin, birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Güne daha kişisel başlayacağız.

Nasıl yani? Yapay zeka diyor ki, sabahlar alarmlar ile başlamayacak. Kişisel ritimlere göre başlayacak! Uyanma zamanı sadece saate bağlı olmayacak. Beden ve zihin durumuna göre hareket edilecek. Bu yüzden herkesin sabah rutini kendine göre işleyecek. Acele hareket etmenin yerine dengeli bir başlangıç gelecek. Artık uyanmak bir zorunluluk olmayacak. Akışın bir parçası olarak yaşayacağız!

2. Beslenme alışkanlıklarında esneklikler olacak.

2040'ta herkes aynı saatte ve aynı şekilde kahvaltı etmeyecek! Evdeki sistemler sayesinde mevcut malzemeler algılanacak ve yemekte neler yapabileceğiniz size sunulacak! Günlerinizin nasıl geçeceğini hesaba katarak yeme planını da ona göre ayarlayabileceksiniz. Bu da takip hissinin azalmasına ve kolayca ne yapacağınıza karar vermenizi sağlayacak!

3. Çalışma kavramının anlamında değişim olacak.

9-6 çalışma düzeninde değişimler yaşanacak. Belirli saatlerden ziyade hedeflere yönelik saatler ayarlanacak. Ayrıca insanların gün içinde farklı saatlerde üretken olduğu hesaba katılacak! Toplantılar daha kısa sürecek ve iletişimde azalmalar yaşanacak. Çalışma artık hayatın tümünü kaplamayacak. İş günün sadece minik bir parçası olarak devam edecek!

4. Ulaşım daha sessiz hale gelecek.

2040'ta ulaşım daha az stresli bir hale gelecek! Yolculuk süresi ve geçirilen zaman azalacak. Ayrıca yapay zekaya göre araçların kendi aralarında bir iletişim olacak. İnsanlar yolculuk esnasında çalışabilecek ve dinlenebilecek. Yolculuklar daha sessiz olacak ve insanlar gitmek istedikleri yere vardıklarında daha az yorgun hissedecekler!

5. Günün her anında öğrenme olacak.

Öğrenme sadece okulda ya da kurslarda olmayacak! Gün içinde her an bilgi ile karşılaşacaksınız. Merak edilen konular çok kolay bir şekilde araştırılabilecek. Bu da öğrenmeyi daha hızlı hale getirecek. İnsanlar öğrenmeyi bir görev olarak görmekten ziyade bir refleks gibi yaşamaya başlayacak! Öğrenmenin yaşının olmadığı görülecek ve günlük hayatın en başında öğrenme gelecek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sosyal ilişkiler bilinçli bir şekilde kurulacak.

Sosyal ilişkilerde daha seçici olmaya başlayacağız. Görüşmeler dah az olsa da daha anlamlı olacak. Dijital iletişim sayesinde yüz yüze temas azalacak. Bu da yüz yüze görüşülecek anların değerli olmasına neden olacak! Sosyal kalabalıklar kalmayacak. Bunun yerine küçük gruplar halinde arkadaşlık devam edecek. Çünkü yalnızlık algısı başka bir şekilde olacak. Artık olumsuz tanımlanmayacak. Bu yüzden bireysel alana daha fazla zaman tanıyıp sosyalleşme az tutulacak!

7. Alışveriş hedef odaklı yapılacak.

Dürtüsel alışveriş yapmak geride kalacak! İnsanlar neye ihtiyaç duyduklarını daha iyi analiz edebilecek hale gelecekler. Bu yüzden bilinçli satın almalar gerçekleşecek! İnsanlar kaliteli ürünler seçerek gereksiz seçenekleri eleyecek. Alışveriş zaman kaybı olmak yerine, uzun süre kullanılabilecek ve ihtiyaç olan şeylere yönelik gerçekleştirilecek!

8. Bireysel zaman bolca olacak.

Boş zaman herkes için farklı anlama gelecek. İnsanlar kendileri ile baş başa kalacağı anlar oluşturabilecek. Hobiler geçici heves olmaktan çıkıp, boş zamanlarda yapılabilecek. Boş zaman suçluluk hissine neden olmayacak. Bir ihtiyaç olarak görülecek. Bu yüzden günlük temponun içinde boş zaman kesinle yer alacak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın