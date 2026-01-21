Yapay Zekaya Sorduk: 2040’ta Bir Günümüz Nasıl Geçecek?

Nasıl yani? Yapay zeka diyor ki, sabahlar alarmlar ile başlamayacak. Kişisel ritimlere göre başlayacak! Uyanma zamanı sadece saate bağlı olmayacak. Beden ve zihin durumuna göre hareket edilecek. Bu yüzden herkesin sabah rutini kendine göre işleyecek. Acele hareket etmenin yerine dengeli bir başlangıç gelecek. Artık uyanmak bir zorunluluk olmayacak. Akışın bir parçası olarak yaşayacağız!