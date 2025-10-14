Yapay Zeka Cevapladı: Sonsuz Enerji Kaynağı Bulunursa Hangi Sektörler Yok Olur?
İnsanlığın yüzyıllardır en büyük hayali, sınırsız ve bedava enerji. Eğer bir gün bu gerçekleşirse sadece elektrik faturaları tarihe karışmayacak bunun yanında birçok sektör ya tamamen yok olacak ya da kökten dönüşmek zorunda kalacak. İşte sonsuz enerjinin ilk kurbanları... Yapay zeka cevaplıyor!
Petrol ve doğalgaz sektörü tarihe karışır.
Kömür madenciliği ve termik santraller silinir.
Elektrik faturası ve enerji şirketleri yok olur.
Nükleer enerji sektörü kapanır.
Araç yakıt sektörü bitme noktasına gelir.
Enerji ticareti ve jeopolitik karteller çöker.
Enerji depolama ve batarya endüstrisi anlamsızlaşır.
Yenilenebilir enerji sektörü bile zarar görür.
