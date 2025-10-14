Yapay Zeka Cevapladı: Sonsuz Enerji Kaynağı Bulunursa Hangi Sektörler Yok Olur?

Sonsuz enerji varsa kim kömürle uğraşsın? Zaten çevreye en çok zarar veren enerji kaynağı olan kömür, tamamen anlamsız hale gelir. Binlerce işçinin hayatını riske atan madenler kapanır, dev termik santraller birer paslı iskelet olarak kalır. Çevre açısından bakıldığında bu bir devrim olur çünkü karbon salınımı neredeyse sıfırlanır. Ancak kömür ekonomisine bağımlı bölgelerde işsizlik ve sosyal sorunlar patlak verir. Enerji bağımlılığı bitecek ama kömür karteli diye bir şey de tarihe gömülecek.