Yapay Zeka Cevapladı: Sonsuz Enerji Kaynağı Bulunursa Hangi Sektörler Yok Olur?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
14.10.2025 - 14:05

İnsanlığın yüzyıllardır en büyük hayali, sınırsız ve bedava enerji. Eğer bir gün bu gerçekleşirse sadece elektrik faturaları tarihe karışmayacak bunun yanında birçok sektör ya tamamen yok olacak ya da kökten dönüşmek zorunda kalacak. İşte sonsuz enerjinin ilk kurbanları... Yapay zeka cevaplıyor!

Petrol ve doğalgaz sektörü tarihe karışır.

Enerji ihtiyacının neredeyse tamamı bedavaya sağlandığında, fosil yakıtların hiçbir cazibesi kalmaz. Petrol şirketlerinin milyarlarca dolarlık rafinerileri, sondaj kuleleri ve boru hatları bir anda anlamsız hale gelir. Devasa ekonomilerin üzerine kurulduğu bu sistem çökerken, ülkelerin jeopolitik dengeleri de altüst olur. Suudi Arabistan’dan Rusya’ya, ABD’den Venezuela’ya kadar enerji ihracatına dayalı ekonomiler köklü bir dönüşüme zorlanır. Enerji bağımlılığı yüzünden çıkan savaşların da sonu gelir, ama işsiz kalan milyonlarca petrol işçisi ne yapar derseniz, işte orası büyük bir kriz alanı olur.

Kömür madenciliği ve termik santraller silinir.

Sonsuz enerji varsa kim kömürle uğraşsın? Zaten çevreye en çok zarar veren enerji kaynağı olan kömür, tamamen anlamsız hale gelir. Binlerce işçinin hayatını riske atan madenler kapanır, dev termik santraller birer paslı iskelet olarak kalır. Çevre açısından bakıldığında bu bir devrim olur çünkü karbon salınımı neredeyse sıfırlanır. Ancak kömür ekonomisine bağımlı bölgelerde işsizlik ve sosyal sorunlar patlak verir. Enerji bağımlılığı bitecek ama kömür karteli diye bir şey de tarihe gömülecek.

Elektrik faturası ve enerji şirketleri yok olur.

Evinize gelen o kabarık elektrik faturalarını unutun çünkü artık hiçbir enerji bedava olmayacak. Elektrik dağıtım şirketleri, sayaç okuma görevlileri, fatura tahsilat büroları… Hepsi bir gecede ortadan kalkar. Hatta kaçak elektrik diye bir kavram bile tarihe karışır. Bu durum milyonlarca kişiye nefes aldırsa da gelirlerini tamamen bu düzen üzerinden sağlayan şirketler için yıkıcı olur. Kısacası sonsuz enerji, elektrik dağıtım sektörünü bir anda gereksiz hale getirir.

Nükleer enerji sektörü kapanır.

Nükleer enerji, yüksek maliyet, tehlike ve atık sorunları yüzünden zaten tartışmalıydı. Sonsuz ve risksiz enerji kaynağı bulunduğunda, nükleer santrallerin inşası ve işletilmesi tamamen anlamsızlaşır. Dev projeler için harcanan milyarlar boşa gider, devrim gibi görülen teknolojiler bir anda çöpe döner. Üstelik nükleer atık depolama ve güvenlik masrafları da ortadan kalkar.

Araç yakıt sektörü bitme noktasına gelir.

Akaryakıt istasyonları, rafineriler, benzin pompaları… Hepsi bir anda nostaljik birer dekor olur. Sonsuz enerji varsa elektrikli araçlar artık sınırsız menzile ulaşır, şarj derdi kalmaz. Uçaklardan trenlere kadar tüm ulaşım sistemleri ücretsiz enerjiyle çalışır. Benzin kokusu tarihe karışırken, petrol şirketlerinin dev akaryakıt zincirleri de yok olur. Kısacası litre fiyatı kavramı, sözlüklerden silinecek kelimeler arasında yer alır.

Enerji ticareti ve jeopolitik karteller çöker.

Bugün dünya siyaseti büyük ölçüde enerji kaynaklarının kontrolü üzerine dönüyor. OPEC gibi organizasyonlar, enerji üzerinden ülkeleri yönlendirme gücüne sahip. Sonsuz enerjiyle bu karteller tarihe karışır ve ülkelerin birbirine bağımlılığı büyük ölçüde azalır. Enerji için yapılan diplomatik pazarlıklar, ambargolar ve krizler sona erer. Uluslararası dengeler yeniden şekillenir, güçlü olan artık enerjiye değil teknolojiye hükmeden ülke olur. Bu da dünya düzenini kökten değiştirir.

Enerji depolama ve batarya endüstrisi anlamsızlaşır.

Bugün milyarlarca dolarlık yatırım yapılan batarya teknolojileri, aslında enerjinin sınırlı ve pahalı olması yüzünden bu kadar önemli. Sonsuz enerji bulunduğunda, kimse devasa bataryalara ihtiyaç duymaz çünkü istediğiniz an sınırsız kaynağa erişebilirsiniz. Elektrikli araçlardan ev sistemlerine kadar her şey anında beslenir. Bu durum Tesla gibi firmaların iş modelini bile sarsar. Yani powerbank taşımak bile komik bir nostalji haline gelir.

Yenilenebilir enerji sektörü bile zarar görür.

Rüzgar türbinleri, güneş panelleri, hidroelektrik barajlar… Bunlar çevreci ama sonuçta enerjiye ihtiyaç var diye üretilen çözümler. Eğer enerji sonsuz ve ücretsiz olursa, bu yatırımların da anlamı kalmaz. İnsanlar panellere, devasa türbinlere para vermek istemez çünkü bedava bir alternatif vardır. Elbette bu teknolojiler başka amaçlarla kullanılabilir ama büyük ölçekli sektör yok olur. Kısacası çevre dostu projeler bile bu devrim karşısında geri çekilir.

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
