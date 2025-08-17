onedio
Yaparım/Yapmam Testine Göre İlişkilerde Yıpratıcı mısın?

Yaparım/Yapmam Testine Göre İlişkilerde Yıpratıcı mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
17.08.2025 - 14:01

Her ilişki bir denge oyunudur: empatiyle sabır, anlayışla sınır koyma arasında gidip gelir. Ancak bazen bu denge, farkında olmadan bozulabilir. İyi niyetle yaptığımız davranışlar ya da “zararsız” sandığımız alışkanlıklar, zamanla ilişkileri yıpratabilir. Peki sen, ilişkilerinde destekleyici biri misin, yoksa farkında olmadan yıpratıcı mı davranıyorsun?

1. Sevgilinle tartışırken genellikle sinirlerini kontrol edebilir misin?

2. İlişkinizde sorunları konuşmak yerine onun anlamsı için trip atar mısın?

3. Sevgilinin problemlerini dinlerken bi' anda kendi sorunlarından bahsetmeye başlar mısın?

4. Sürekli eleştiren veya aşağılayan bir tavır takınır mısın?

5. Sevgilinin hatalarını affedemez misin?

6. Kıskançlık yapar mısın?

7. Kendi duygularını ifade ederken net olur musun?

8. İlişkinizde karşı tarafı anlamaya çalışmak için çaba harcar mısın?

9. Sevgilini sürekli değiştirmeye çalışır mısın?

10. Son olarak bir anlaşmazlık sonrası özür dilemekte zorlanır mısın?

İlişkilerde zaman zaman yıpratıcı olabilirsin!

Her şeyi kontrol etme, her notanın tam yerinde çalınmasını sağlama eğiliminde olmak... İtiraf edelim, bu durum bazen partnerimizle aramızda tansiyon yaratıyor ve iletişim hattımızda kopukluklara neden olabiliyor. Fakat unutmayalım ki, bu kontrol manyağı tutumun farkına varmak, değişim için atacağımız ilk adımdır. Kendi iç dünyamızda bir seyahate çıkıp, bu durumu gözlemlemek ve anlamak, kendimizi ve ilişkimizi daha sağlıklı bir yere taşıyabilir. Aşkın ve ilişkinin sağlığı için empati duygusunu geliştirmek, partnerimizi anlamak ve hislerine değer vermek önemlidir. Bazen de kendi 'yaparım/yapmam' çizgilerimizi biraz esnetmek gerekebilir. Bu durum, ilişkimizde daha az stres ve daha çok uyum yakalamamızı sağlayabilir.

Yıpratıcı değilsin!

Aşk ve ilişkiler konusunda senin gibi anlayışlı ve esnek bir tutum sergileyen birine rastlamak oldukça nadir. Partnerinle olan iletişiminde, açık ve yapıcı bir tutum sergiliyor, her türlü sorunu çözme konusunda istekli ve yetenekli olduğunu gösteriyorsun. Bu özelliklerin, ilişkilerin en sıkıntılı dönemlerinde bile, senin ve partnerinin bağını güçlendiriyor ve ilişkinizi daha da sağlamlaştırıyor. Elbette, her ilişkide olduğu gibi senin ilişkinde de zaman zaman küçük sürtüşmeler yaşanabilir. Ancak sen, bu tür durumları da çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alıyor ve bu sayede ilişkideki dengeyi korumayı başarıyorsun. Bu da seni, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki için ideal bir partner yapıyor.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
