Yaparım/Yapmam Testine Göre İlişkilerde Yıpratıcı mısın?
Her ilişki bir denge oyunudur: empatiyle sabır, anlayışla sınır koyma arasında gidip gelir. Ancak bazen bu denge, farkında olmadan bozulabilir. İyi niyetle yaptığımız davranışlar ya da “zararsız” sandığımız alışkanlıklar, zamanla ilişkileri yıpratabilir. Peki sen, ilişkilerinde destekleyici biri misin, yoksa farkında olmadan yıpratıcı mı davranıyorsun?
1. Sevgilinle tartışırken genellikle sinirlerini kontrol edebilir misin?
2. İlişkinizde sorunları konuşmak yerine onun anlamsı için trip atar mısın?
3. Sevgilinin problemlerini dinlerken bi' anda kendi sorunlarından bahsetmeye başlar mısın?
4. Sürekli eleştiren veya aşağılayan bir tavır takınır mısın?
5. Sevgilinin hatalarını affedemez misin?
6. Kıskançlık yapar mısın?
7. Kendi duygularını ifade ederken net olur musun?
8. İlişkinizde karşı tarafı anlamaya çalışmak için çaba harcar mısın?
9. Sevgilini sürekli değiştirmeye çalışır mısın?
10. Son olarak bir anlaşmazlık sonrası özür dilemekte zorlanır mısın?
İlişkilerde zaman zaman yıpratıcı olabilirsin!
Yıpratıcı değilsin!
