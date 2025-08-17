Yaparım/Yapmam Testine Göre İlişkilerde Yıpratıcı mısın?

Aşk ve ilişkiler konusunda senin gibi anlayışlı ve esnek bir tutum sergileyen birine rastlamak oldukça nadir. Partnerinle olan iletişiminde, açık ve yapıcı bir tutum sergiliyor, her türlü sorunu çözme konusunda istekli ve yetenekli olduğunu gösteriyorsun. Bu özelliklerin, ilişkilerin en sıkıntılı dönemlerinde bile, senin ve partnerinin bağını güçlendiriyor ve ilişkinizi daha da sağlamlaştırıyor. Elbette, her ilişkide olduğu gibi senin ilişkinde de zaman zaman küçük sürtüşmeler yaşanabilir. Ancak sen, bu tür durumları da çözüm odaklı bir yaklaşımla ele alıyor ve bu sayede ilişkideki dengeyi korumayı başarıyorsun. Bu da seni, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki için ideal bir partner yapıyor.