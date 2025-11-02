onedio
Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar THY’de Kara Listeye Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.11.2025 - 11:57

Bir dönemin en ünlü televizyon simalarından biri olan Raha Muhtar’ın sosyal medyada yayınlanan bir videosunda havaalanında görevlilerle tartıştığı ortaya çıkmıştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada Reha Muhtar’ın THY’nin kara listesine alındığını duyurdu.

Reha Muhtar’ın havaalanında yaşadıklarını daha önce sizlerle paylaşmıştık. 👇

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu.

Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz.

Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir.

Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.'

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
