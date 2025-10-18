onedio
Yağmurlu Pencerene En Çok Yakışan Şarkı Hangisi?

Yağmurun cama vuran sesi, içini biraz hüzünle biraz huzurla doldurur ya… Tam da o anlarda çalan bir şarkı vardır, her şeyi susup sadece onu dinlersin. Belki eski bir aşkı hatırlatır, belki içinden taşıp söylenemeyenleri… Pencerenin buğusuna adını yazarken, arka fonda hangi şarkı seni tamamlıyor?

 İşte o, senin yağmurlu gün şarkın👇🏻

1. Hava durumu senin ruh halini etkiler mi?

2. Doğada vakit geçirmeyi sever misin?

3. Yağmur sesi seni sakinleştirir mi?

4. Geçmişi sık sık özler misin?

5. Yalnız olduğunda daha mutlu musun?

6. Üşümekten hoşlanır mısın?

7. İnsanlara kolay güvenir misin?

8. Peki şu an bir ilişkin var mı?

Teoman- Renkli Rüyalar Oteli

Melike Şahin - Uykumun Boynunu Bükme

Cem Adrian & Birsen Tezer - Beni Hatırladın mı?

