Yağmur Kokusu Ve Hüzünle Harmanlanan 12 Parça
Bu liste, hafifçe ıslanmış bir sokakta yürürken kulağınıza takılan türden şarkılardan oluşuyor. İçini nazikçe kazıyan hüzün, aynı anda bir nostalji sıcağı. Her parça, sonbaharın kokusunu, eski anıları ve yalnızlığın tatlı-keskin hissini farklı bir tonda anlatıyor. Arka planda çay fincanı, pencere buğusu ve hafif bir yağmur ritmi hayal edin; şimdi dinlemeye başlayın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Halil Sezai - Sonbahar
2. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın
3. Pera - Sensiz Ben
4. Murat Dalkılıç Neyleyim İstanbulu
5. Fırat Tanış - Yani
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Cem Adrian & Hande Mehan - Sen Benim Şarkılarımsın
7. teoman - Gemiler
8. Nev- Zor
9. Perdenin Ardındakiler - Ankara'yla Bozuşuruz
10. Can Ozan - Acıtır gibi severek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Adamlar - Acının İlacı
12. Can Kazaz - Kendi Halimde
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın