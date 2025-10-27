onedio
Yağmur Kokusu Ve Hüzünle Harmanlanan 12 Parça

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 18:01

Bu liste, hafifçe ıslanmış bir sokakta yürürken kulağınıza takılan türden şarkılardan oluşuyor. İçini nazikçe kazıyan hüzün, aynı anda bir nostalji sıcağı. Her parça, sonbaharın kokusunu, eski anıları ve yalnızlığın tatlı-keskin hissini farklı bir tonda anlatıyor. Arka planda çay fincanı, pencere buğusu ve hafif bir yağmur ritmi hayal edin; şimdi dinlemeye başlayın.

1. Halil Sezai - Sonbahar

2. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın

3. Pera - Sensiz Ben

4. Murat Dalkılıç Neyleyim İstanbulu

5. Fırat Tanış - Yani

6. Cem Adrian & Hande Mehan - Sen Benim Şarkılarımsın

7. teoman - Gemiler

8. Nev- Zor

9. Perdenin Ardındakiler - Ankara'yla Bozuşuruz

10. Can Ozan - Acıtır gibi severek

11. Adamlar - Acının İlacı

12. Can Kazaz - Kendi Halimde

