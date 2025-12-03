X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 3 Aralık X Neden Açılmıyor, Ana Sayfa Neden Yüklenmiyor?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan X, zaman zaman erişim problemleri nedeniyle gündemimize geliyor. Bu kez de kullanıcılar, X'e erişim sağlayamadıklarını belirtti. 3 Aralık Çarşamba gece saatlerinde X'in ana sayfasının güncellenmediği ve yeni paylaşımların ana sayfaya düşmediği gözlemlendi. Öte yandan Instagram, YouTube veya WhatsApp gibi platformlarda bir erişim sıkıntısı yaşanmıyor.

Peki X çöktü mü, ne oldu?