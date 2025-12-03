onedio
X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 3 Aralık X Neden Açılmıyor, Ana Sayfa Neden Yüklenmiyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
03.12.2025 - 23:49

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan X, zaman zaman erişim problemleri nedeniyle gündemimize geliyor. Bu kez de kullanıcılar, X'e erişim sağlayamadıklarını belirtti. 3 Aralık Çarşamba gece saatlerinde X'in ana sayfasının güncellenmediği ve yeni paylaşımların ana sayfaya düşmediği gözlemlendi. Öte yandan Instagram, YouTube veya WhatsApp gibi platformlarda bir erişim sıkıntısı yaşanmıyor.

Peki X çöktü mü, ne oldu?

3 Aralık X Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Türkiye'deki kullanıcılar, X uygulamasının açılmadığını belirtiyor. Fakat sorunun neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. X tarafından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. 'X ana sayfa güncellenmiyor' problemini birçok kullanıcı yaşıyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
