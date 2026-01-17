Wi-Fi veya Mobil Veri İstemiyor! Twitter’ın Kurucusundan İnternetsiz Mesajlaşma Aracı

Bitchat kullanımında telefon numarası, e-posta adresi veya hesap oluşturma zorunluluğu bulunmuyor. Kullanıcılar istedikleri görünen adı belirleyebiliyor ve diledikleri zaman değiştirebiliyor. Mesajlaşma yalnızca metin üzerinden sağlanıyor. Görsel ve sesli içerik desteği henüz yer almıyor.

Tüm mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor. Gönderilen içerikler yalnızca gönderen ve alan taraf tarafından okunabiliyor. Uygulama içinde 'panic mode' adı verilen özellik de yer alıyor. Özellik aktif hale getirildiğinde özel sohbet geçmişi anında siliniyor. Güvenlik altyapısı güçlü görünse de uygulama henüz bağımsız denetimlerden geçmedi.