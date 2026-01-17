Wi-Fi veya Mobil Veri İstemiyor! Twitter’ın Kurucusundan İnternetsiz Mesajlaşma Aracı
Jack Dorsey, sosyal medya dünyasından sonra mesajlaşma alanında farklı bir projeyle yeniden gündemde. İnternet bağlantısı olmadan çalışan Bitchat adlı uygulama, Bluetooth tabanlı altyapısıyla öne çıkıyor. Yakın mesafedeki kullanıcılar arasında şifreli iletişim kurulmasını sağlıyor. Ağ erişiminin sınırlı olduğu ortamlarda alternatif iletişim kanalı oluşturuyor. Yayınlanmasının ardından kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekti.
Bitchat, internet altyapısına ihtiyaç duymayan mesajlaşma sistemi sunuyor
Hesap gerektirmeyen yapı ve uçtan uca şifreleme dikkat çekiyor
Kriz dönemlerinde kullanım alanı genişledi, ilgi hızla arttı
Operatörlerin sınıfta kaldığı afet durumunda çok işe yarayacak bir uygulama… Ama protesto falan için tartışılır çünkü araya impostor sızabilir tezgaha düşüre... Devamını Gör