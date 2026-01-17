onedio
Wi-Fi veya Mobil Veri İstemiyor! Twitter’ın Kurucusundan İnternetsiz Mesajlaşma Aracı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.01.2026 - 16:37

Jack Dorsey, sosyal medya dünyasından sonra mesajlaşma alanında farklı bir projeyle yeniden gündemde. İnternet bağlantısı olmadan çalışan Bitchat adlı uygulama, Bluetooth tabanlı altyapısıyla öne çıkıyor. Yakın mesafedeki kullanıcılar arasında şifreli iletişim kurulmasını sağlıyor. Ağ erişiminin sınırlı olduğu ortamlarda alternatif iletişim kanalı oluşturuyor. Yayınlanmasının ardından kısa sürede geniş kitlelerin ilgisini çekti.

Kaynak

Bitchat, internet altyapısına ihtiyaç duymayan mesajlaşma sistemi sunuyor

Bitchat, Bluetooth mesh teknolojisi üzerinden çalışıyor. Mesajlar, yakın mesafedeki cihazlar arasında radyo dalgalarıyla aktarılıyor. Standart Bluetooth bağlantı mesafesi yaklaşık 10 metre civarında olsa da, ağ üzerindeki cihaz sayısı arttıkça iletim alanı genişliyor. Mesajlar şifreli şekilde cihazdan cihaza aktarılıyor ve hedef noktada çözülüyor.

Uygulama; uçak yolculukları, kalabalık etkinlikler veya mobil ağların devre dışı kaldığı alanlarda iletişimi mümkün hale getiriyor. Bluetooth özelliği aktif hale getirildiğinde her cihaz ağın parçası oluyor. Her telefon, mesaj iletim zincirinde düğüm görevi üstleniyor. İletişim yalnızca uygulama yüklü cihazlar arasında gerçekleşiyor.

Hesap gerektirmeyen yapı ve uçtan uca şifreleme dikkat çekiyor

Bitchat kullanımında telefon numarası, e-posta adresi veya hesap oluşturma zorunluluğu bulunmuyor. Kullanıcılar istedikleri görünen adı belirleyebiliyor ve diledikleri zaman değiştirebiliyor. Mesajlaşma yalnızca metin üzerinden sağlanıyor. Görsel ve sesli içerik desteği henüz yer almıyor.

Tüm mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyor. Gönderilen içerikler yalnızca gönderen ve alan taraf tarafından okunabiliyor. Uygulama içinde 'panic mode' adı verilen özellik de yer alıyor. Özellik aktif hale getirildiğinde özel sohbet geçmişi anında siliniyor. Güvenlik altyapısı güçlü görünse de uygulama henüz bağımsız denetimlerden geçmedi.

Kriz dönemlerinde kullanım alanı genişledi, ilgi hızla arttı

Jack Dorsey, projeyi Temmuz 2025 tarihinde X platformu üzerinden duyurdu. Kısa süre sonra iOS için App Store üzerinden erişime açıldı. Android sürümü GitHub aracılığıyla paylaşıldı. Yayınlanmasının ardından teknoloji dünyasında yoğun ilgi gördü.

Uygulama, internet erişiminin kısıtlandığı bazı toplumsal olaylar sırasında da tercih edildi. Nepal’de yaşanan protesto sürecinde indirme sayılarında artış kaydedildi. Benzer kullanım örnekleri geçmişte Bridgefy gibi Bluetooth tabanlı mesajlaşma uygulamalarında da görülmüştü.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
ömer

Operatörlerin sınıfta kaldığı afet durumunda çok işe yarayacak bir uygulama… Ama protesto falan için tartışılır çünkü araya impostor sızabilir tezgaha düşüre... Devamını Gör