Vücudu Toksisiteden Arındıran 12 Faydalı Besin

Tam bir vitamin ve mineral deposu olan brokoli, özellikle C vitamini ve lif açısından zengindir. Karaciğerin detoks enzimlerini harekete geçirerek zararlı maddelerin parçalanıp atılmasına yardımcı olur. Buharda pişirerek ya da hafif sote ederek tüketmek, hem besin değerini korur hem de günde 8 bardak su ile birleştiğinde vücudu baştan aşağı yeniler.