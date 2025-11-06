onedio
article/comments
Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Nereden İzlenir?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 09:24

FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor. 

Viktoria Plzen'e konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklanırken maçın ne zaman olacağı ise merak edildi. Futbol severlerin heyecanla beklediği mücadele için geri sayım başladı. Peki, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen - Fenerbahçe hangi kanalda? 

İşte, detaylar...

Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Fenerbahçe, bu akşam Çekya'nın temsilcisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda gerçekleşecek.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Saat Kaçta?

Sporseverlerin merakla beklediği bu büyük mücadele, 6 Kasım Perşembe akşamı Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Nereden İzlenir?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen ile karşı karşıya geleceği maç, 6 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçının Hakemi Kim? 

Sarı-lacivertli temsilcimizin deplasmanda vereceği mücadelenin düdüğünü Hollanda kökenli hakem Allard Lindhout çalacak. Maçı yönetecek olan Lindhout'un yanında yardımcı hakem olarak Rogier Honig ve Johan Balder görev alacaklar. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olarak belirlendi.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Nerede Oynanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla Doosan Arena'da karşı karşıya gelecek.

Viktoria Plzen Maçı Öncesi Fenerbahçe Puan Durumu:

UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda başlayan sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Ardından Kadıköy'de Nice'yi 2-1, Stuttgart'ı ise 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

Sarı-lacivertli ekip, 6 Kasım'da Çekya'daki mücadelesinde Viktoria Plzen'i yenerek gruptaki ilk deplasman galibiyetini elde etmek için hazırlanıyor.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçı Kamp Kadrosu: Muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen FK maçı için kamp kadrosu belirlendi. Kadroda 6 eksikle kamp hazırlığına başlayan Fenerbahçe, Cenk Tosun, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlere UEFA listesinde yer vermedi. 

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan duyuruda, teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği 21 kişilik kadroda Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran yer aldı.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe Maçının Muhtemel 11'leri ise Şu Şekilde:

  • Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Havel, Cerv, Spacil (Markovic), Memic, Souare, Adu, Durosinmi.

  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, EnNesyri (Duran).

