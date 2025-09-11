onedio
Veteriner Kliniğinin Bekleyen Hasta Ekranındaki Bi' Acayip İsimler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 10:19

Doktor randevunuzu beklerken sıranın size gelip gelmediğini bir ekran sayesinde takip edersiniz. İşte bu ekradan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne de koyulunca işler değişti!

Kediler, köpekler, kuşlar teker teker veteriner sırasına girdi ve 'bekleyen hasta' ekranında isimleri yer alınca o anlar sosyal medyada gündem oldu. Fakat kullanıcılar bu isimlerin can dostlarımıza ait olduğunu anlamakta biraz zorlandı :) 

Neden mi?

Bir X kullanıcısı, "Klo ve kankalari" diyerek gittiği veterinerin bekleme salonundan bu görseli paylaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne konulan sıra takip ekranı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu!

Ekrandaki isimlere biraz daha yakından bakmak ister misiniz? :)

Mia, Maya, Recep, Rukiye...

Bakalım kimlerden ne yorumlar gelmiş? :)

Kedi isimleri de sınıfsaldır mesela (!)

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
