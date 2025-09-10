onedio
Yabancı Bir Kişi, Ailesinden Miras Kalan 18. Yüzyıla Ait Türk Kılıcını Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 23:59

Sosyal medya oldukça tuhaf bir yer. Hiç beklemediğiniz bir anda, hiç beklemediğiniz bir paylaşımla karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin dünyanın öbür ucundaki bir kişide, 18. yüzyıla tarihlenen bir Türk kılıcı olduğunu öğrenebiliyorsunuz! Bir X kullanıcısı, ailesinden kendisine 18. yüzyıla ait bir Türk kılıcı miras kaldığını iddia ederek kılıcın fotoğraflarını paylaştı.

Ayrıca kılıcın üzerine kazınan yazıların da tercümesini paylaştı.

Bugün X'te bir anda karşınıza bu paylaşım düşmüş olabilir!

Yabancı bir kullanıcı, ailesinden 18. yüzyıla ait bir Türk kılıcı miras kaldığını iddia ederek kılıcın fotoğraflarını paylaştı.

Kılıcın iki farklı fotoğrafını paylaşan kullanıcı, kısa sürede ülkemizdeki kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Bu paylaşım, kısa bir süre içerisinde milyonlarca kez görüntülendi.

Kullanıcı, kılıcın üzerindeki yazıların tercümesini de paylaştı;

'1212 yılında Hacı Mehmed tarafından yapılan kılıç (yani 1797 yılında)

Sahibi Mehmed Ağa'dır.

Kılıcın diğer yüzündeki yazılar:

Ali'den büyük yiğit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur.'

Gelin, sosyal medyadaki yorumlara da bir göz atalım.

