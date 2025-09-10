Yabancı Bir Kişi, Ailesinden Miras Kalan 18. Yüzyıla Ait Türk Kılıcını Paylaştı

Sosyal medya oldukça tuhaf bir yer. Hiç beklemediğiniz bir anda, hiç beklemediğiniz bir paylaşımla karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin dünyanın öbür ucundaki bir kişide, 18. yüzyıla tarihlenen bir Türk kılıcı olduğunu öğrenebiliyorsunuz! Bir X kullanıcısı, ailesinden kendisine 18. yüzyıla ait bir Türk kılıcı miras kaldığını iddia ederek kılıcın fotoğraflarını paylaştı.

Ayrıca kılıcın üzerine kazınan yazıların da tercümesini paylaştı.