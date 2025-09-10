Yabancı Bir Kişi, Ailesinden Miras Kalan 18. Yüzyıla Ait Türk Kılıcını Paylaştı
Sosyal medya oldukça tuhaf bir yer. Hiç beklemediğiniz bir anda, hiç beklemediğiniz bir paylaşımla karşılaşabiliyorsunuz. Örneğin dünyanın öbür ucundaki bir kişide, 18. yüzyıla tarihlenen bir Türk kılıcı olduğunu öğrenebiliyorsunuz! Bir X kullanıcısı, ailesinden kendisine 18. yüzyıla ait bir Türk kılıcı miras kaldığını iddia ederek kılıcın fotoğraflarını paylaştı.
Ayrıca kılıcın üzerine kazınan yazıların da tercümesini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün X'te bir anda karşınıza bu paylaşım düşmüş olabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kılıcın iki farklı fotoğrafını paylaşan kullanıcı, kısa sürede ülkemizdeki kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.
Kullanıcı, kılıcın üzerindeki yazıların tercümesini de paylaştı;
Gelin, sosyal medyadaki yorumlara da bir göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın