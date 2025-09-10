Konyalıların 3 bin 500 Yıl Önce "Kalamar" Yediğini Öğrenen Ahalinin Güldüren Yorumları
Konya Karahöyük'te yürütülen arkeolojik kazılarda oldukça ilginç bulgular ele geçirildi. Ekol TV'nin aktardığına göre, 3 bin 500 yıl öncesinde Karahöyük'te deniz ürünleri, özellikle de kalamar tüketiliyordu!
Aklınızda deli sorular döndüğünü biliyoruz. Hemen cevaplayalım: Kalamar, Konya'ya Alanya gibi yakın merkezlerden geliyordu. Bu haberin X'te gündem olmasıyla da goygoyseverlerden yorumlar gecikmedi.
Konya'da 3 bin 500 yıl önce kalamar tüketildiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın