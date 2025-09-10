onedio
Konyalıların 3 bin 500 Yıl Önce "Kalamar" Yediğini Öğrenen Ahalinin Güldüren Yorumları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 22:49

Konya Karahöyük'te yürütülen arkeolojik kazılarda oldukça ilginç bulgular ele geçirildi. Ekol TV'nin aktardığına göre, 3 bin 500 yıl öncesinde Karahöyük'te deniz ürünleri, özellikle de kalamar tüketiliyordu!

Aklınızda deli sorular döndüğünü biliyoruz. Hemen cevaplayalım: Kalamar, Konya'ya Alanya gibi yakın merkezlerden geliyordu. Bu haberin X'te gündem olmasıyla da goygoyseverlerden yorumlar gecikmedi.

Konya'da 3 bin 500 yıl önce kalamar tüketildiği ortaya çıktı.

Konya Karahöyük'te yürütülen kazılarda ilginç bulgular ele geçirildi. Özellikle de deniz ürünlerinin tüketiliyor olması, şaşkınlık yarattı. 3 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bulgularda, Konyalıların o zamanlarda kalamar tükettiği keşfedildi!

Elbette bu haberin X'te gündem olmasının ardından yorumlar da eksik olmadı.

