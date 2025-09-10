onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
ABD'nin Meşhur Banliyö Mahallelerini Yorumlarken Güldüren X Kullanıcıları

ABD'nin Meşhur Banliyö Mahallelerini Yorumlarken Güldüren X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2025 - 15:18

Pek çok Avrupa ve Asya ülkesinin aksine ABD banliyö ismi verilen şehrin dışında müstakil evlerin yer aldığı yatay mimarisiyle öne çıkıyor. Pek çok dizi ve filmden aşina olduğumuz bu yerleşim tipi de nüfusunun büyük çoğunluğunun dip dibe yaşadığı bizim gibi ülkelerin vatandaşlarını düşüncelere daldırıyor. Bir X hesabı ABD'den bir banliyö paylaştı ve olumlu olumsuz fikirler beyan edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyle;

Paylaşım şöyle;
twitter.com

Yapay zekaya göre ise fotoğrafların künyesi şöyle;

Fotoğraflar, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sonoma County'de bir banliyö mahallesini gösteriyor. İkinci görüntü, Windows XP 'Bliss' duvar kağıdının çekildiği tepeye yakın bir yol.

Gelelim yorumlara...

Gelelim yorumlara...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın