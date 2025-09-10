ABD'nin Meşhur Banliyö Mahallelerini Yorumlarken Güldüren X Kullanıcıları

Pek çok Avrupa ve Asya ülkesinin aksine ABD banliyö ismi verilen şehrin dışında müstakil evlerin yer aldığı yatay mimarisiyle öne çıkıyor. Pek çok dizi ve filmden aşina olduğumuz bu yerleşim tipi de nüfusunun büyük çoğunluğunun dip dibe yaşadığı bizim gibi ülkelerin vatandaşlarını düşüncelere daldırıyor. Bir X hesabı ABD'den bir banliyö paylaştı ve olumlu olumsuz fikirler beyan edildi.