onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Veliaht Konusu Nedir? Veliaht Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Veliaht Konusu Nedir? Veliaht Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.09.2025 - 09:04

Show TV’nin iddialı yeni dizisi Veliaht, aile içi güç dengeleri ve beklenmedik kaderlerle örülü sürükleyici hikayesiyle ekrana çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Veliaht için geri sayım başladı. Biz de sizler için diziye dair detayları derledik. Hangi gün yayınlanacak, oyuncu kadrosu kimler, konusu ne diye merak ediyorsanız gelin habere geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Veliaht Konusu

Veliaht Konusu

Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle otogarın eski hakimiyetini kaybederken, oğlunun dönmesini beklemekte olan bir babadır. Seyyar tamirci Timur ise babasından kalan borçlarla mücadele ederken, Zülfikar’ın veliahtı olma ihtimaliyle hayatı kökten değişir. Timur’un bu beklenmedik yükselişi, aile içindeki Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Reyhan gibi karakterlerin dinamiklerini alt üst eder ve hiçbiri için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Veliaht Oyuncu Kadrosu

Veliaht Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrolünde Akın Akınözü, hayatı bir anda değişen seyyar tamirci Timur karakterini canlandırıyor. Serra Arıtürk, ailenin önemli isimlerinden Reyhan rolüyle hikayede yer alıyor. Usta oyuncu Ercan Kesal, otogarın hakimi Zülfikar karakterine hayat veriyor. Erkan Kolçak Köstendil, Yahya rolüyle öne çıkarken, Hazal Türesan ise Derya karakteriyle kadroda bulunuyor. Bora Akkaş, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Erdem Şenocak, Burak Altay, Arif Pişkin ve Ulvi Kahvaoğlu gibi birçok başarılı oyuncu da kadroda.

Veliaht Bölümler ve Sezonlar

Veliaht Bölümler ve Sezonlar

Dizi, 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 20.00’de yayınlanacak. Yayın günü bir değişiklik olmazsa her hafta perşembe olarak belirlenmiş durumda.

Veliaht Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Veliaht Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, 11 Eylül 2025 Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Show TV’nin resmi sayfalarından da izlemek mümkün olacak tabii.

Veliaht Benzeri Diziler

Veliaht Benzeri Diziler

Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Ramo, Çukur, Aile ve İçerde dizilerini önerebiliriz. Ramo, Adana sokaklarında geçen ve aşk ile intikamı bir arada işleyen bir diziydi. Çukur, Koçovalı ailesinin mahallesini koruma mücadelesi ve aile içi dramlarıyla milyonları ekran başına kilitlemişti. Aile, nesiller arası çatışmayı ve aşkı anlatımıyla hala sevilenler arasında. İçerde ise iki kardeşin farklı taraflarda buluşan kaderleriyle seyirciye unutulmaz bir hikaye sunmuştu. Bu diziler, Veliaht izleyicisinin de seveceği, aynı damar üzerinden ilerleyen güçlü yapımlar arasında gösterilebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın