Van Gogh Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?
Van Gogh’un fırçası nasıl ki renkleri tutkuyla tuvale vurduysa, kulaklığı da aynı tutkuyla melodilere takılırdı. Hem melankoliyi hem coşkuyu damarlarında hisseden bu adam, Spotify’da bir liste yapsaydı muhtemelen gözyaşlarımızla kahkahalarımızı aynı anda karıştırırdı. Haydi Van Gogh'un Spotify listesine birlikte bakalım!
Don McLean - Vincent ( Starry, Starry Night)
Radiohead - Creep
Nick Drake - Pink Moon
Joy Division - Love Will Tear Us Apart
Pink Floyd - Wish You Were Here
Sufjan Stevens - Mystery of Love
Bob Dylan - Like a Rolling Stone
Arcade Fire - Reflektor
Mor ve Ötesi - Cambaz
Cem Karaca - Bu Son Olsun
