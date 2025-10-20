onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Van Gogh Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

etiket Van Gogh Spotify Listesi Hazırlasaydı Neler Dinlerdi?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
20.10.2025 - 16:35

Van Gogh’un fırçası nasıl ki renkleri tutkuyla tuvale vurduysa, kulaklığı da aynı tutkuyla melodilere takılırdı. Hem melankoliyi hem coşkuyu damarlarında hisseden bu adam, Spotify’da bir liste yapsaydı muhtemelen gözyaşlarımızla kahkahalarımızı aynı anda karıştırırdı. Haydi Van Gogh'un Spotify listesine birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Don McLean - Vincent ( Starry, Starry Night)

Radiohead - Creep

Nick Drake - Pink Moon

Joy Division - Love Will Tear Us Apart

Pink Floyd - Wish You Were Here

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sufjan Stevens - Mystery of Love

Bob Dylan - Like a Rolling Stone

Arcade Fire - Reflektor

Mor ve Ötesi - Cambaz

Cem Karaca - Bu Son Olsun

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın