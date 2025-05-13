Uykularını Ne Kaçırıyor?
Yastığa başını koyduğunda uykuya hemen dalabilen şanslılardan mısın, yoksa gözlerini tavana dikip düşünce bombardımanına maruz kalanlardan mı? Bazılarımızın uykusunu geçmiş pişmanlıklar kaçırır, bazılarımızı gelecek endişeleri sabaha kadar ayakta tutar.
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1. Gece yatağa yattığında ilk yaptığın şey ne olur?
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2. Gün içinde seni en çok ne yorar?
3. Uykusuz bir gecenin ardından sabah nasıl hissedersin?
4. Rüyalarında en çok ne olur?
5. Keşke şunu yapmasaydım dediğin şey çok mu?
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6. Gece uyuyamıyorsan ne yaparsın?
7. En çok hangisi seni strese sokar?
8. İnsanların seni nasıl algıladığına çok takılır mısın?
9. Bir sorunun varsa ilk kiminle paylaşırsın?
10. Kaygı düzeyin nasıl?
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Senin uykuların geçmiş yüzünden kaçıyor!
Senin uykularını kaçıran gelecek kaygısı!
Senin uykularını kaçıran aşırı düşünmek!
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