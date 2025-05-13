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Uykularını Ne Kaçırıyor?

Uykularını Ne Kaçırıyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.05.2025 - 16:01

Yastığa başını koyduğunda uykuya hemen dalabilen şanslılardan mısın, yoksa gözlerini tavana dikip düşünce bombardımanına maruz kalanlardan mı? Bazılarımızın uykusunu geçmiş pişmanlıklar kaçırır, bazılarımızı gelecek endişeleri sabaha kadar ayakta tutar.

Hadi teste!

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1. Gece yatağa yattığında ilk yaptığın şey ne olur?

2. Gün içinde seni en çok ne yorar?

3. Uykusuz bir gecenin ardından sabah nasıl hissedersin?

4. Rüyalarında en çok ne olur?

5. Keşke şunu yapmasaydım dediğin şey çok mu?

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6. Gece uyuyamıyorsan ne yaparsın?

7. En çok hangisi seni strese sokar?

8. İnsanların seni nasıl algıladığına çok takılır mısın?

9. Bir sorunun varsa ilk kiminle paylaşırsın?

10. Kaygı düzeyin nasıl?

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Senin uykuların geçmiş yüzünden kaçıyor!

Senin zihninde geçmişin yankıları hala çok canlı. Keşkelerin, Neden öyle olduların geceleri uyanmana, yatağında dönüp durmana neden oluyor. Bazı kararların, söylenmiş sözlerin ya da yapılmamış şeylerin seni hâlâ etkilediği çok açık. Bu, duygusal derinliğin ve empatinle ilgili sen yaşadığın hiçbir şeyi kolay kolay silemeyen birisin. Ama unutmamalısın: geçmişi değiştiremezsin, ancak onun üzerindeki etkini dönüştürebilirsin. Kendine daha şefkatli olmayı öğrenmelisin. Geçmiş seni tanımlar ama tanımını sen seçersin. Her gece kafanı yastığa koyduğunda, geçmişin sesini kısmayı öğrenirsen, uykuların yeniden huzurlu olabilir.

Senin uykularını kaçıran gelecek kaygısı!

Senin kafandaki en büyük yük: gelecek. Ne olacağı, ne olamayacağı, nasıl olacakları saatlerce düşünebilirsin. “Ya olmazsa?”, “Ya yetmezsem?” gibi sorular, gece seninle birlikte yorganın altına giriyor. Bu sürekli “hazır olma” hâli seni yıpratıyor. Gece düşünceleri susturmak yerine plan yapmaya çalışıyorsun ama o planlar, kaygıyı değil huzuru çalıyor. Zihnini rahatlatmak için küçük rutinlere, anda kalmayı öğrenmeye ve biraz daha kendine güven duymaya ihtiyacın var. Çünkü sen, sandığından daha güçlüsün. Her şeyi bilemezsin, ama adım adım ilerleyebilirsin. Ve merak etme, her şeyi düşünmek zorunda da değilsin.

Senin uykularını kaçıran aşırı düşünmek!

Senin uykunu kaçıran şey aslında belirli bir konu değil; her şey. Gün içinde bastırdığın düşünceler gece seni ele geçiriyor. “Acaba o ne demek istedi?”, “Şu an başkasının gözünde nasıl görünüyorum?”, “Yarın bunu nasıl çözeceğim?” Zihnin durmak bilmiyor. Hemen hemen her konuda aşırı düşünüyorsun. Bu da seni hem zihinsel hem fiziksel olarak yoruyor. Uyku senin için bir kapanma değil, yeni bir maraton başlangıcı gibi. Bilinçli farkındalık çalışmaları, nefes egzersizleri ya da sadece düşüncelerini kağıda dökmek bile bu gürültüyü biraz azaltabilir. Unutma, düşünceler zihnine gelir ama sen onları seçebilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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