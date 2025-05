Uykularını Ne Kaçırıyor?

Senin uykunu kaçıran şey aslında belirli bir konu değil; her şey. Gün içinde bastırdığın düşünceler gece seni ele geçiriyor. “Acaba o ne demek istedi?”, “Şu an başkasının gözünde nasıl görünüyorum?”, “Yarın bunu nasıl çözeceğim?” Zihnin durmak bilmiyor. Hemen hemen her konuda aşırı düşünüyorsun. Bu da seni hem zihinsel hem fiziksel olarak yoruyor. Uyku senin için bir kapanma değil, yeni bir maraton başlangıcı gibi. Bilinçli farkındalık çalışmaları, nefes egzersizleri ya da sadece düşüncelerini kağıda dökmek bile bu gürültüyü biraz azaltabilir. Unutma, düşünceler zihnine gelir ama sen onları seçebilirsin.