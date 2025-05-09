Sen Evlilik İnsanı mısın?

Senin için evlilik, hayattaki olasılıklardan biri. Ne her sabah 'evlenmek istiyorum' diyorsun, ne de 'evlilik bana göre değil' deyip kestirip atıyorsun. Bu da seni hem özgürlüğüne düşkün hem de paylaşmaya açık, olgun bir birey yapıyor. Sen aşkın içinde kaybolmayı değil, ayakta durmayı tercih ediyorsun ama birinin yanında durmak fikrine de sıcak bakıyorsun. Birlikte yaşam fikri seni korkutmuyor ama kendi alanının olmasına ihtiyaç duyuyorsun. Sınırları çizilmiş bir özgürlük içinde bağlılık kurmak senin için ideal olanı. Aşk ve mantık arasındaki dengeyi gözetiyorsun. 'Doğru zaman, doğru insan' prensibiyle hareket ediyorsun ve bu yüzden acele kararlar vermekten uzak duruyorsun. Evlilik senin için bir yolculuk, bir hedef değil. Bu yüzden yanında seni anlayan, bireyselliğine saygı duyan ve sana baskı yapmadan sevgi sunan biri olursa, o yolda ilerlemekten çekinmezsin. En güzel tarafın, duygularınla hareket ederken ayağın hep yere basıyor. Ne aşk uğruna kendinden vazgeçiyorsun, ne de kendi kurallarına saplanıp kalıyorsun. Bu sağlıklı denge sayesinde, senin evliliğin olursa uzun ve sağlam olur!