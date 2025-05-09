onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
Sen Evlilik İnsanı mısın?

Sen Evlilik İnsanı mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 11:01

Bazı insanlar için evlilik hayatın doğal bir parçasıdır; düzen, paylaşım ve uzun vadeli sadakat onları mutlu eder. Bazılarıysa özgürlüğünü, kendi düzenini ve bireyselliğini her şeyin önünde tutar. Peki sen hangisisin? 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabahları uyanınca yanında birinin olma fikri sana ne hissettiriyor?

4. Uzun vadeli planlar yapmak senin için nasıldır?

5. Uzun süreli yalnızlıktan sıkılır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Tartışmaları nasıl çözersin?

7. Çocuk fikri kulağa nasıl geliyor?

8. Aşk mı, mantık mı?

9. Birlikte yaşamak mı, ayrı ayrı özgür olmak mı?

10. Tatillerde çift olarak mı takılmak istersin, arkadaş grubu mu?

10. Tatillerde çift olarak mı takılmak istersin, arkadaş grubu mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen tam bir evlilik insanısın!

Senin için hayatı biriyle paylaşmak, yalnızca romantik bir fikir değil; ruhunun derinliklerinden gelen bir ihtiyaç. Aşka olan inancın, güvene verdiğin değer ve uzun vadeli sadakat anlayışın seni evliliğe çok yatkın biri yapıyor. Düzenli bir hayat seni huzurlu hissettiriyor; birlikte uyanmak, birlikte kararlar almak, geleceği omuz omuza inşa etmek senin hayallerin arasında. Senin gözünde evlilik, iki kişinin el ele vererek hayata karşı güçlenmesi demek. Kimi zaman zorluklarla karşılaşsan bile 'biz' demeyi bilen birisin. Birlikte büyümek, birlikte iyileşmek ve birlikte yaşlanmak fikri seni duygulandırıyor. Ait olmayı seviyorsun; hem duygusal hem de fiziksel olarak bir yuva kurmak senin ruhuna iyi geliyor. Elbette her ilişkide olduğu gibi çatışmalar yaşanabilir, ama sen sevdiğin insan için fedakârlık yapmaktan, sorumluluk almaktan kaçmazsın. Çünkü biliyorsun ki sevgi, emek ister. Hayatına girecek kişi senin bu içtenliğini ve derin bağlılığını gördüğünde, kendini çok şanslı hissedecek. Evliliğe hazır olmak sadece 'istemek' değil, 'olgun olmak' meselesidir ve sen bu olgunluğu çoktan taşıyorsun.

Sen ne istediğini tam anlamıyla bilmiyorsun!

Senin için evlilik, hayattaki olasılıklardan biri. Ne her sabah 'evlenmek istiyorum' diyorsun, ne de 'evlilik bana göre değil' deyip kestirip atıyorsun. Bu da seni hem özgürlüğüne düşkün hem de paylaşmaya açık, olgun bir birey yapıyor. Sen aşkın içinde kaybolmayı değil, ayakta durmayı tercih ediyorsun  ama birinin yanında durmak fikrine de sıcak bakıyorsun. Birlikte yaşam fikri seni korkutmuyor ama kendi alanının olmasına ihtiyaç duyuyorsun. Sınırları çizilmiş bir özgürlük içinde bağlılık kurmak senin için ideal olanı. Aşk ve mantık arasındaki dengeyi gözetiyorsun. 'Doğru zaman, doğru insan' prensibiyle hareket ediyorsun ve bu yüzden acele kararlar vermekten uzak duruyorsun. Evlilik senin için bir yolculuk, bir hedef değil. Bu yüzden yanında seni anlayan, bireyselliğine saygı duyan ve sana baskı yapmadan sevgi sunan biri olursa, o yolda ilerlemekten çekinmezsin. En güzel tarafın, duygularınla hareket ederken ayağın hep yere basıyor. Ne aşk uğruna kendinden vazgeçiyorsun, ne de kendi kurallarına saplanıp kalıyorsun. Bu sağlıklı denge sayesinde, senin evliliğin olursa uzun ve sağlam olur!

Sen evlilik insanı değilsin!

Senin için özgürlük, hayatın en değerli parçası. Kendi düzenin, kararların, hayallerin ve bireyselliğin senin kimliğinin temel taşı. Aşkı küçümsemiyorsun ama evlilik senin zihninde büyük bir sorumluluk, hatta bazen kısıtlama gibi duruyor. Sürekli paylaşmak, sürekli uyum sağlamak ve hayatını bir başkasına göre şekillendirmek sana cazip gelmeyebilir. Senin yaşama şeklin daha çok kendi ritminde akmak üzerine kurulu. İlişkilerinde bile belirli bir mesafeyi ve alanı korumak istiyorsun. Bu, bazen seni yanlış anlaşılan biri yapabilir ama senin bakış açın net: 'Ben mutluysam, hayat güzel.' Kendi kararlarını vermek, kendi zamanını yönetmek, tek başına tatil planı yapabilmek gibi şeyler senin için vazgeçilmez. Elbette bu, sonsuza kadar yalnız kalacağın anlamına gelmez. Belki bir gün, senin hayatına uyum sağlayabilecek biri çıkar karşına. Ama o kişi seni evliliğe ikna etmek için değil, seninle hayatı birlikte akıtmak için orada olmalı. Çünkü sen kalıpları değil, samimiyeti ve anlayışı arıyorsun. Evliliğe karşı olman bir eksiklik değil; bu senin kendine sadık kalma biçimin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın