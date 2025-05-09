Sen Evlilik İnsanı mısın?
Bazı insanlar için evlilik hayatın doğal bir parçasıdır; düzen, paylaşım ve uzun vadeli sadakat onları mutlu eder. Bazılarıysa özgürlüğünü, kendi düzenini ve bireyselliğini her şeyin önünde tutar. Peki sen hangisisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları uyanınca yanında birinin olma fikri sana ne hissettiriyor?
4. Uzun vadeli planlar yapmak senin için nasıldır?
5. Uzun süreli yalnızlıktan sıkılır mısın?
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6. Tartışmaları nasıl çözersin?
7. Çocuk fikri kulağa nasıl geliyor?
8. Aşk mı, mantık mı?
9. Birlikte yaşamak mı, ayrı ayrı özgür olmak mı?
10. Tatillerde çift olarak mı takılmak istersin, arkadaş grubu mu?
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Sen tam bir evlilik insanısın!
Sen ne istediğini tam anlamıyla bilmiyorsun!
Sen evlilik insanı değilsin!
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