İlişki Testi: Aşkın mı Büyük Gururun mu?
Bazı insanlar kalbinin sesini dinler, bazılarıysa kendine olan saygısından asla taviz vermez. Peki ya sen? Büyük aşkın için gururunu çiğner misin, yoksa kimse için eğilmez misin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri seni hiç açıklama yapmadan terk etti. Ne yaparsın?
4. Sevgilinle büyük bir kavga ettiniz. Kim ilk adımı atmalı?
5. Aşk mı, gurur mu?
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6. Platonik aşık olduğun kişi seninle ilgilenmiyor. Ne yaparsın?
7. Sevgilin, bir hata yaptı ama özür diledi. İlk düşüncen?
8. Onu gerçekten seviyor musun?
9. Aşk uğruna nereye kadar gidebilirsin?
10. Kıskanıldığında ne hissedersin?
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Senin aşkın gururundan büyük!
Senin aşkın ve gururun dengede!
Senin gururun aşkından büyük!
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