İlişki Testi: Aşkın mı Büyük Gururun mu?

Senin için gurur, bir savunma mekanizması değil, karakterinin en temel taşı. Seni sen yapan şey, dik duruşun, kendine olan saygın ve prensiplerin. Kalbinde hissettiklerin ne kadar derin olursa olsun, kendine yapılanı kolay kolay unutmuyorsun. Aşk senin için değerli ama eğer gururuna dokunursa, onun için en değerli şeyleri bile gözden çıkarabilirsin. Sen sevdiğinde derinden seversin ama kolay kolay belli etmezsin. İçten içe birini özlesen bile, bunu ilk dile getirmek sana göre zayıflık gibi gelir. Sana göre gerçek sevgi, senin değerini bilenin sevgisidir. Karşındaki kişi seni kırdıysa, “ama seviyordu” diyerek geçiştirmezsin. Çünkü sen sevgiye önce saygı penceresinden bakıyorsun. Gururunun seni yalnızlaştırdığı zamanlar olabilir ama sen bunu, kendini korumak olarak görüyorsun. Belki zaman zaman bu kadar katı olmaktan yoruluyorsun ama biliyorsun ki kendine verdiğin değerden taviz vermek, seni sen olmaktan uzaklaştırır. Yine de hayat bazen, kalbinin sesini biraz daha fazla dinlemeni isteyebilir. Çünkü her sevgi, egonu incitmek için değil; yüreğini onarmak için gelir. Unutma, duvarlar yüksek olduğunda bazen güzellikler içeri giremez...