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İlişki Testi: Aşkın mı Büyük Gururun mu?

İlişki Testi: Aşkın mı Büyük Gururun mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.05.2025 - 17:01

Bazı insanlar kalbinin sesini dinler, bazılarıysa kendine olan saygısından asla taviz vermez. Peki ya sen? Büyük aşkın için gururunu çiğner misin, yoksa kimse için eğilmez misin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Biri seni hiç açıklama yapmadan terk etti. Ne yaparsın?

4. Sevgilinle büyük bir kavga ettiniz. Kim ilk adımı atmalı?

5. Aşk mı, gurur mu?

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6. Platonik aşık olduğun kişi seninle ilgilenmiyor. Ne yaparsın?

7. Sevgilin, bir hata yaptı ama özür diledi. İlk düşüncen?

8. Onu gerçekten seviyor musun?

9. Aşk uğruna nereye kadar gidebilirsin?

10. Kıskanıldığında ne hissedersin?

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Senin aşkın gururundan büyük!

Sen duygularını gizleyemeyen, kalbinden geçeni olduğu gibi yaşayan birisin. Sevdiğin zaman gözün hiçbir şeyi görmüyor. Gurur elbette senin için önemli ama aşk senin için çok daha güçlü bir duygu. Birini gerçekten sevdiğinde onun hatalarını görmezden gelebilir, hatta gururunu yerle bir edebilirsin. Bazen bu seni yıpratabiliyor çünkü karşılık görmediğinde fazlasıyla incinebiliyorsun. Ama tüm bu acılara rağmen aşkı yaşamaktan, onun kalbinde yarattığı çarpıntıyı hissetmekten asla vazgeçmiyorsun. Senin için aşk; sabır, anlayış ve fedakârlık demek. Bazen kendini ikinci plana atıyor, sırf sevdiğin insan mutlu olsun diye sınırlarını zorluyorsun. Kimilerine göre bu zayıflık gibi görünebilir ama aslında senin yüreğin çok güçlü. Çünkü gerçek cesaret, sevmekten ve hissetmekten geçer. Bir gün, senin gibi seven biriyle yolların kesiştiğinde, aşkın senin en büyük ödülün olacak. Sen kaybetmeyi göze alarak seviyorsun ve bu, seni çok özel kılıyor.

Senin aşkın ve gururun dengede!

Sen hayatta her şeyin bir dengede olması gerektiğine inananlardansın. Ne aşk uğruna kendinden vazgeçiyorsun ne de gururunu bir kalkan gibi kullanıyorsun. İçinde büyük bir sevme kapasitesi var ama bunu başkalarını kendinden üstün tutmadan yapıyorsun. Sana göre aşk, karşılıklı emek ve saygı üzerine kurulu olmalı. Tek taraflı fedakârlıkları kabul etmiyorsun çünkü biliyorsun ki aşk, iki kişiyle güzelleşen bir şey. Biri sana geldiğinde yüreğini açarsın ama sınırlarını da korursun. Ne çok kırılgansın ne de duvarlarla çevrilisin. Bu yüzden aşkı hem yaşayıp hem yaşatabiliyorsun. Sana göre doğru insan, seni değiştirmeye çalışmadan, olduğun gibi seven insandır. O dengeyi bozan biri olduğunda ise, duygularına rağmen geri adım atmasını biliyorsun. Bu olgunluğun ve iç huzurun, seni ilişkilerde güçlü kılıyor. İleride karşına çıkacak kişi, senin bu denge haline hayran kalacak. Çünkü sen hem sevilmeyi bilen, hem de değer vermeyi bilen nadir insanlardansın.

Senin gururun aşkından büyük!

Senin için gurur, bir savunma mekanizması değil, karakterinin en temel taşı. Seni sen yapan şey, dik duruşun, kendine olan saygın ve prensiplerin. Kalbinde hissettiklerin ne kadar derin olursa olsun, kendine yapılanı kolay kolay unutmuyorsun. Aşk senin için değerli ama eğer gururuna dokunursa, onun için en değerli şeyleri bile gözden çıkarabilirsin. Sen sevdiğinde derinden seversin ama kolay kolay belli etmezsin. İçten içe birini özlesen bile, bunu ilk dile getirmek sana göre zayıflık gibi gelir. Sana göre gerçek sevgi, senin değerini bilenin sevgisidir. Karşındaki kişi seni kırdıysa, “ama seviyordu” diyerek geçiştirmezsin. Çünkü sen sevgiye önce saygı penceresinden bakıyorsun. Gururunun seni yalnızlaştırdığı zamanlar olabilir ama sen bunu, kendini korumak olarak görüyorsun. Belki zaman zaman bu kadar katı olmaktan yoruluyorsun ama biliyorsun ki kendine verdiğin değerden taviz vermek, seni sen olmaktan uzaklaştırır. Yine de hayat bazen, kalbinin sesini biraz daha fazla dinlemeni isteyebilir. Çünkü her sevgi, egonu incitmek için değil; yüreğini onarmak için gelir. Unutma, duvarlar yüksek olduğunda bazen güzellikler içeri giremez...

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İnci Döşer
İnci Döşer
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