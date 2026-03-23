article/comments
Ünlü Jelibon Markası Haribo'ya Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.03.2026 - 13:25

Rekabet Kurulu, ünlü jelibon devi Haribo hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Rekabet Kurulu tarafından yapılan araştırmada Haribo’nun pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğuna yönelik ciddi bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Dev jelibon markası Haribo'ya soruşturma başlatıldı.

Haribo'ya Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan ön araştırmalar, markanın satış noktalarında uyguladığı stratejilerin 'rekabeti engellemeye yönelik' ciddi bulgular içerdiğini ortaya koydu.

Soruşturmanın odak noktasında Haribo’nun perakende noktalarında rakiplerine ait stant ve ürünleri bilerek dışladığı iddiaları yer aldı. İddialara göre dev marka kasa önü ve yüksek görünürlüğe sahip alanları domine ederek rakip markaların görünürlüğünü kısıtlıyor.

Haribo'nun, rakip ürünleri raflardan kaldıran veya satışını sınırlayan işletmelere ilave iskontolar, bedelsiz ürünler ve çeşitli finansal avantajlar sağladığı öne sürüldü.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
