Ümit Özdağ Kars’ta Kent Merkezinde Görülen Kurdu Müjde Saydı: “Hoş Gelişler Ola...”
Kars’ın merkez mahallelerinden Yenişehir Mahallesi’nde dün gece saatlerinde kent merkezine kurt indi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kurdun çöp konteynerinde yiyecek aradığı yer aldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kent merkezindeki kurdu müjde saydı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taaruz öncesinde yaşadığı bir olayı hatırlatan Özdağ, “Hoş gelişler ola…” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kars’ta kent merkezinde görülen kurt 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kent merkezinde görülen kurt ile ilgili paylaşımda bulundu. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın