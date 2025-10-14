onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ümit Özdağ Kars’ta Kent Merkezinde Görülen Kurdu Müjde Saydı: “Hoş Gelişler Ola...”

Ümit Özdağ Kars’ta Kent Merkezinde Görülen Kurdu Müjde Saydı: “Hoş Gelişler Ola...”

Ümit Özdağ
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.10.2025 - 19:12

Kars’ın merkez mahallelerinden Yenişehir Mahallesi’nde dün gece saatlerinde kent merkezine kurt indi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kurdun çöp konteynerinde yiyecek aradığı yer aldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kent merkezindeki kurdu müjde saydı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taaruz öncesinde yaşadığı bir olayı hatırlatan Özdağ, “Hoş gelişler ola…” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kars’ta kent merkezinde görülen kurt 👇

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kent merkezinde görülen kurt ile ilgili paylaşımda bulundu. 👇

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kent merkezinde görülen kurt ile ilgili paylaşımda bulundu. 👇
twitter.com

'Hoş gelişler ola…

Büyük Taaruz öncesinde düşmana doğru ilerleyen Mustafa Kemal’in askerlerinin önünden Kurt geçince askerler “Zafer Bizim” diye haykırmışlardı…

Özetle kurt Türk Milletinin önünden geçmeye başladı.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın