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TUSAŞ Tarafından Geliştirilen İnsansız Savaş Uçağı Anka-3 İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

TUSAŞ Tarafından Geliştirilen İnsansız Savaş Uçağı Anka-3 İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.12.2023 - 16:47

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçuşun başarıyla gerçekleştiğini belirtti.

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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemine sahip olduğu belirtilen uçağın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevin yerine getirebileceği de ifade edildi.

TUSAŞ ANKA-3'ün özellikleri neler?

TUSAŞ ANKA-3'ün özellikleri neler?

Mühimmatlı konfigürasyonda ANKA-3 sistemi, gövde içerisindeki iki istasyonun her birinde 650kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100kg mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle, günümüzdeki İnsansız Hava Araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan, SOM-J, MK-82 ve MK 82 sınıfı, SDB gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.

  • Anka ve Anka II ile ortak aviyonik mimari ve Yer Kontrol İstasyonu

  • Düşük radar görünürlüğü

  • Yüksek hızda intikal

  • Yüksek faydalı yük kapasitesi

  • LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

  • Max. Kalkış Ağırlığı: 6500 kg

  • Faydalı Yük Kapasitesi: 1200kg

  • Servis İrtifası: 40kft

  • Dayanım: 10 saat @ 30kf

  • Seyir Hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

  • Azami Hız: 425kts/0.7M @ 30kf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda uçağın uçuş görüntülerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda uçağın uçuş görüntülerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında 'TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak.' ifadelerine yer verdi.

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