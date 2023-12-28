TUSAŞ Tarafından Geliştirilen İnsansız Savaş Uçağı Anka-3 İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi

Jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemine sahip olduğu belirtilen uçağın hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevin yerine getirebileceği de ifade edildi.