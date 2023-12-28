TUSAŞ Tarafından Geliştirilen İnsansız Savaş Uçağı Anka-3 İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi
TUSAŞ Tarafından Geliştirilen İnsansız Savaş Uçağı Anka-3 İlk Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçuşun başarıyla gerçekleştiğini belirtti.
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TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
TUSAŞ ANKA-3'ün özellikleri neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda uçağın uçuş görüntülerine yer verdi.
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