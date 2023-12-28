Tesla'nın Çin'de Üreteceği Yeni Model Y'nin Türkiye'deki Geleceği Tehlikeye Girdi

Son zamanlarda gündeme gelen bir haberde Tesla'nın yenilenmiş bir Model Y üzerinde çalıştığı ve bu modelin Çin'de üretileceği iddia ediliyor. Bu gelişmenin gerçekleşmesi durumunda Tesla'nın Türkiye pazarındaki durumu sallantıda olabilir. Detaylar içerikte. 👇

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