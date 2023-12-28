Tesla'nın Çin'de Üreteceği Yeni Model Y'nin Türkiye'deki Geleceği Tehlikeye Girdi
Tesla'nın Çin'de Üreteceği Yeni Model Y'nin Türkiye'deki Geleceği Tehlikeye Girdi
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Bloomberg'e göre Tesla 2024'te piyasaya sürülecek yenilenmiş bir Model Y üzerinde çalışıyor.
Tesla'nın Çin'de üretmesi beklenen bu modelin seri üretimine yıl ortasında başlanabilir.
Bu gelişme Tesla'nın Türkiye pazarındaki geleceğini etkileyebilir çünkü hükümet, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller için yeni kısıtlamalar getirdi.
Bu düzenlemeler markalara en az 20 yetkili servis açma ve 40 çalışanlı bir çağrı merkezi kurma zorunluluğu gibi ek yükler getiriyor.
Tesla bu şartlara uyum sağlamak istemeyebilir, bu da Model Y'nin Türkiye pazarından çekilmesine yol açabilir.
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Ayrıca Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek gümrük vergisi, araç fiyatlarını önemli ölçüde artırıyor.
Bu vergi araç fiyatlarına %54 gibi bir ek maliyet ekliyor, Avrupa'dan ithal edilen araçlarda ise böyle bir durum yok.
Eğer Bloomberg'in haberleri doğruysa Türkiye'deki tüketiciler yenilenmiş Model Y yerine başka modelleri tercih etmek zorunda kalacak.
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