Feyyaz Yiğit'in Okan Bayülgen'in Skecinde Lost'u Yorumladığı Meşhur Sahnenin Kamera Arkası Ortaya Çıktı
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Feyyaz Yiğit'in Okan Bayülgen'in Skecinde Lost'u Yorumladığı Meşhur Sahnenin Kamera Arkası Ortaya Çıktı
Kaynak: https://x.com/replikgelsin/status/186...
Şimdilerde ülkenin en başarılı komedyenlerinden biri olarak görülen Feyyaz Yiğit, bir zamanlar Okan Bayülgen sayesinde meşhur olmuştu. Bayülgen'in programındaki skeçlerle tanınan ünlü oyuncu, özellikle Lost dizisi hakkında yaptığı yorumla viral olmuştu. Hala kahkahayla izlediğimiz Feyyaz Yiğit'in o skecinin kamera arkası görüntüleri seneler sonra ortaya çıktı. Okan Bayülgen dahil herkesi kahkahaya boğan Yiğit, sahnenin 3 kez tekrarlanmasına sebep olmuş. Ancak herkes gülerken onun rolüne devam etmesi ayrı güldürdü.
Kaynak: Replik Gelsin
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Son zamanlarda "Gibi sahnesi gibi" deyimini lugatımıza katan Feyyaz Yiğit, ülkenin en sevilen komedyenlerinden biri olmayı başardı.
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Elbette sadece Gibi'yle değil ama böyle bir dizi yapmak da övgüleri toplaması için ayrı bir sebep hepimiz için.
Ama her rolü ayrı kahkaha tufanı bizler için... Gülmekten karnınıza ağrılar girmeden kendisini izlemek pek mümkün değil çünkü.
Peki kendisini nasıl tanıdık, kısaca bir geçmişe gidelim isterseniz.
2008 yılında Okan Bayülgen'in Disco Kralı programına çıkmaya başlayan Feyyaz Yiğit, doğal haliyle bile kendisine güldürmeyi başarıyordu.
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Ancak kendisini en çok "Lost çok bozdu" repliğiyle tanıdık. Dönemin fenomeni Lost dizisi hakkında yaptığı bu yorum, diğer tüm skeçleri geride bıraktı ve kendisinin kısa sürede viral olmasını sağladı.
O efsane videonun kamera arkası yıllar sonra ortaya çıktı. Okan Bayülgen dahil herkesi gülme krizine sokan Feyyaz Yiğit, sahnenin birkaç tekrarla çekilmesine yol açmasına rağmen kendisi bir kez bile gülmemiş, helal olsun!
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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