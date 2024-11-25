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Independent Açıkladı: 2024 Yılının En İyi Dizileri Hangileri Oldu?

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Independent Açıkladı: 2024 Yılının En İyi Dizileri Hangileri Oldu?

yabancı dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.11.2024 - 19:12

Zaman nasıl geçti anlamadık ama 2024'ün sonuna geldik bile! Tüm yıl boyunca neler yaptık, neleri beğendik diye konuşmaya başladık. Elbette hayatımızdaki tüm güzellikler gibi harika diziler ve filmler de izlediğimiz bir yıl oldu. Independent her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en iyi dizilerini listeledi. Bakalım 2024'ün en iyi dizileri hangileriymiş?

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2024 boyunca dijital platformlar ve televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik. Koca bir yılı geride bırakmamıza ramak kala Independent, 2024'ün en iyi dizilerini listeledi.

2024 boyunca dijital platformlar ve televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik. Koca bir yılı geride bırakmamıza ramak kala Independent, 2024'ün en iyi dizilerini listeledi.

Bakalım listede hangi diziler yer almış?

14. Ripley

14. Ripley

Andrew Scott'ın başrolünde oynadığı dizi Patricia Highsmith'ın The Talented Mr. Ripley adlı romanından Netflix'e uyarlanmıştı. Dizide bir dolandırıcının İtalya'da sıra dışı bir iş alması sonucu zenginlerin ayrıcalıklı dünyasına adım atması anlatılıyor.

13. Julia

13. Julia

Sarah Lancashire'ın başrolünde oynadığı dizide, 1962'den 1976'ya kadar Fransız yemeklerinin hazırlanmasını Amerikalı televizyon izleyicileri için erişilebilir hale getiren Amerikalı şef Julia Child'ın hayatından esinlenildi.

12. Married at First Sight: Australia

12. Married at First Sight: Australia

Aslında bir reality show olan bu programda 8 bekarın aşkı araması konu alınıyor.

11. Lady in the Lake

11. Lady in the Lake

Oscar Ödüllü oyuncu Natalie Portman'ın başrolünde oynadığı dizide 60'lı yıllarda bir muhabirin unutulmuş bir kadın cinayetini araştırması anlatılıyor.

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10. The Day of the Jackal

10. The Day of the Jackal

Eddie Redmayne, Lashana Lynch ve Úrsula Corberó'nun başrollerini paylaştığı dizide suikastçi Jackal, en yüksek ücret karşılığında geçimini sağlarken bir İngiliz istihbarat görevlisiyle karşılaştıktan sonra işler pek de istediği gibi gitmiyor.

9. Rivals

9. Rivals

Dizide Rupert Campbell-Black ve Tony Baddingham arasındaki rekabetin doruk noktaya ulaşmasını anlatıyor.

8. Industry

8. Industry

Dizide Londra'da bulunan bir yatırım bankasında çalışabilmek için birbirleriyle rekabete giren bir grup insanın hikayesini konu alınıyor.

7. Hacks

7. Hacks

Efsanevi bir Las Vegas komedyeni olan Deborah Vance, eski popülerliğini yakalamak için 25 yaşındaki bir danışmandan yardım istiyor.

6. Mr. Loverman

6. Mr. Loverman

Dizide evliliğini bitirdikten sonra en yakın arkadaşıyla yaşamak isteyen bir aile babası konu alınıyor. Aile, aşk ve kendine karşı dürüst olma hakkında hayat dolu bir hikaye izlemek isterseniz, Mr. Loverman uygun bir seçenek diyebiliriz.

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5. Wolf Hall: The Mirror and the Light

5. Wolf Hall: The Mirror and the Light

Dizide Kardinal Wolsey'nin devrilmesinden sonra sekreteri Thomas Cromwell, kısa sürede Kral VIII. Henry'nin yakın danışmanlarından biri olur ve kendini saraydaki ihanet ve entrikaların ortasında bulur.

4. We Might Regret This

4. We Might Regret This

Dizide sanatçı Freya ile avukat Abe'nin fırtınalı aşkını ele alınıyor.

3. Mr. & Mrs. Smith

3. Mr. & Mrs. Smith

Donald Glover ile Francesca Sloane'un başrollerini paylaştığı dizide romantizm ve macera bir arada yer alıyor.

2. Shogun

2. Shogun

Japonya'da 1600 yılında geçen dizide Lord Yoshii Toranaga, bir balıkçı köyünde gizemli bir Avrupa gemisi bulunmasıyla birlikte hayatı için savaşmak zorunda kalıyor.

1. Baby Reindeer

1. Baby Reindeer

İskoç yazar Richard Gadd'ın kendi hayatından ilhamla yazdığı dizi, 2024'ün en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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