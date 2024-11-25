Independent Açıkladı: 2024 Yılının En İyi Dizileri Hangileri Oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Independent Açıkladı: 2024 Yılının En İyi Dizileri Hangileri Oldu?
Zaman nasıl geçti anlamadık ama 2024'ün sonuna geldik bile! Tüm yıl boyunca neler yaptık, neleri beğendik diye konuşmaya başladık. Elbette hayatımızdaki tüm güzellikler gibi harika diziler ve filmler de izlediğimiz bir yıl oldu. Independent her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en iyi dizilerini listeledi. Bakalım 2024'ün en iyi dizileri hangileriymiş?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2024 boyunca dijital platformlar ve televizyon ekranlarında pek çok dizi izledik. Koca bir yılı geride bırakmamıza ramak kala Independent, 2024'ün en iyi dizilerini listeledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
14. Ripley
13. Julia
12. Married at First Sight: Australia
11. Lady in the Lake
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. The Day of the Jackal
9. Rivals
8. Industry
7. Hacks
6. Mr. Loverman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Wolf Hall: The Mirror and the Light
4. We Might Regret This
3. Mr. & Mrs. Smith
2. Shogun
1. Baby Reindeer
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın