Independent Açıkladı: 2024 Yılının En İyi Dizileri Hangileri Oldu?

Zaman nasıl geçti anlamadık ama 2024'ün sonuna geldik bile! Tüm yıl boyunca neler yaptık, neleri beğendik diye konuşmaya başladık. Elbette hayatımızdaki tüm güzellikler gibi harika diziler ve filmler de izlediğimiz bir yıl oldu. Independent her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en iyi dizilerini listeledi. Bakalım 2024'ün en iyi dizileri hangileriymiş?