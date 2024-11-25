"Başlarım Böyle Çağa!" Prens'in Üçüncü Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu!
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"Başlarım Böyle Çağa!" Prens'in Üçüncü Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
Giray Altınok'un hayatımıza kattığı ve ilk iki sezonuna gülmekten bir hal olduğumuz Prens, üçüncü sezonunun da geleceğini duyurup hepimizi sevindirmişti. İkinci sezon finalinde kadınların devrinin başladığına dair bazı sinyaller almıştık. Sonunda gelişmeler art arda geldi ve üçüncü sezonun çekim tarihi belli oldu. Ayrıca Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu sezon Prens'in annesiyle de tanışacağız.
Bakalım merakla beklenen yeni sezonun çekimleri ne zaman başlayacakmış?
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Hayatımıza girdiği andan bu yana tüm repliklerini ezberleyene kadar izlediğimiz Prens, ikinci sezon finaliyle büyük merak uyandırmıştı.
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"Kadınlar çağı başlıyor" diye duyurulmasıyla sezon finali büyük etki yaratmış ve üçüncü sezonu heyecanla bekler olmuştuk.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre beklenen gelişme gerçekleşti. Dizinin üçüncü sezon çekimleri 22 Aralık'ta başlayacak!
İlk sezonu 8, ikinci sezonu 7 bölümden oluşan dizinin üçüncü sezonunun da 8 bölüm olacağı öğrenildi.
Ayrıca Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezonda Prens'in annesiyle de tanışacağız.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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