İzleyenlerin Tüm Stresini Alıp Rahatlamış Hissettiren Birbirinden Muhteşem Filmler
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İzleyenlerin Tüm Stresini Alıp Rahatlamış Hissettiren Birbirinden Muhteşem Filmler
Merhabalar. Gün içerisinde okul, aşk ya da iş hayatımızda yoğun bir gün geçirebiliriz. Eve geldiğimizde ise izlerken bizi rahatlatacak filmler ararız. Bu içerikte izleyenlerin stresini azaltan ve rahatlamasına yardımcı olan en iyi filmlerden bazılarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. WALL·E (2008)
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2. 10 Things I Hate About You (1999)
3. Legally Blonde (2001)
4. Bridget Jones's Diary (2001)
5. Stardust (2007)
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6. Soul (2020)
7. Encanto (2021)
8. Free Guy (2021)
9. Barbie (2023)
10. Deadpool & Wolverine (2024)
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Peki izlediğinizde sizin stresinizi alan film hangisi? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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