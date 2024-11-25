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İzleyenlerin Tüm Stresini Alıp Rahatlamış Hissettiren Birbirinden Muhteşem Filmler

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İzleyenlerin Tüm Stresini Alıp Rahatlamış Hissettiren Birbirinden Muhteşem Filmler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
26.11.2024 - 00:01

Merhabalar. Gün içerisinde okul, aşk ya da iş hayatımızda yoğun bir gün geçirebiliriz. Eve geldiğimizde ise izlerken bizi rahatlatacak filmler ararız. Bu içerikte izleyenlerin stresini azaltan ve rahatlamasına yardımcı olan en iyi filmlerden bazılarını sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

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1. WALL·E (2008)

1. WALL·E (2008)

IMDb: 8.4

Atıklarla kaplı bir Dünya'yı temizlemekten sorumlu bir robot, başka bir robotla tanışır ve ona aşık olur. Birlikte insanlığın kaderini değiştirecek bir yolculuğa çıkarlar.

Yönetmen: Andrew Stanton

Oyuncular: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin

2. 10 Things I Hate About You (1999)

2. 10 Things I Hate About You (1999)

IMDb: 7.3

Liseli bir çocuk olan Cameron, Bianca'nın asosyal ablası Kat'in bir erkek arkadaşı olana kadar onunla çıkamaz. Bu yüzden Cameron, Kat'i etkilemesi için gizemli bir çocuk olan Patrick'e para öder.

Yönetmen: Gil Junger

Oyuncular: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt

3. Legally Blonde (2001)

3. Legally Blonde (2001)

IMDb: 6.5

Modacı kız öğrenci yurdu kraliçesi Elle Woods, eski erkek arkadaşını hukuk fakültesine kadar takip eder ve burada onun sadece görünüşünden ibaret olmadığını keşfeder.

Yönetmen: Robert Luketic

Oyuncular: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair

4. Bridget Jones's Diary (2001)

4. Bridget Jones's Diary (2001)

IMDb: 6.8

Film, kişisel bir günlük tuttuğu bir yıl içinde aşkı ararken kendini geliştirmeye kararlı olan Bridget Jones'un hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Sharon Maguire

Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

5. Stardust (2007)

5. Stardust (2007)

IMDb: 7.6

Büyülü bir diyarın sınırında bulunan bir kırsal kasabada, genç bir adam sevgilisine büyülü diyara girerek düşmüş bir yıldızı geri getireceğine dair söz verir.

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Charlie Cox, Claire Danes, Sienna Miller

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6. Soul (2020)

6. Soul (2020)

IMDb: 8

Joe hayatı beklediği gibi gitmeyen bir ortaokul bando öğretmenidir. Gerçek tutkusu cazdır. Ancak birinin tutkusunu bulmasına yardımcı olmak için başka bir aleme gittiğinde, ruha sahip olmanın ne anlama geldiğini kısa sürede keşfeder.

Yönetmenler: Pete Docter, Kemp Powers

Oyuncular: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton

7. Encanto (2021)

7. Encanto (2021)

IMDb: 7.2

Olağanüstü bir aile olan Madrigaller, Kolombiya dağlarındaki Encanto adı verilen büyülü bir evde gizlice yaşarlar. Encanto'nun büyüsü, ailedeki her çocuğa eşsiz bir armağan vermiştir. Mirabel hariç...

Yönetmenler: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Oyuncular: Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo

8. Free Guy (2021)

8. Free Guy (2021)

IMDb: 7.1

Bir banka memuru olan Guy, kana susamış bir video oyununda oyuncu olmayan bir karakter olduğunu öğrendiğinde hikayenin kahramanı olur ve dünyayı kurtarma sorumluluğunu üstlenir.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi

9. Barbie (2023)

9. Barbie (2023)

IMDb: 6.8

Barbie ve Ken, Barbie Diyarı'nın renkli ve kusursuz dünyasında hayatlarının en güzel zamanını geçiriyorlardır. Ancak gerçek dünyaya gitme şansı yakaladıklarında, insanlar arasında yaşamanın sevinçlerini ve tehlikelerini keşfedeceklerdir.

Yönetmen: Greta Gerwig

Oyuncular: Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae

10. Deadpool & Wolverine (2024)

10. Deadpool & Wolverine (2024)

IMDb: 7.7

Deadpool'a Marvel Sinematik Evreni'nde Zaman Varyansı Otoritesi tarafından bir yer teklif edilir. Ancak bunun yerine evrenini yok olmaktan kurtarmak için Wolverine'in bir çeşidini işe alır.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

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Peki izlediğinizde sizin stresinizi alan film hangisi? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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