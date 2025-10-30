onedio
Türkiye ve Dünyadan Öne Çıkan 8 Gastronomi ve Aşçılık Okulu

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.10.2025 - 15:31

Gastronomiye ilgi duyan ve kariyerini mutfak sanatları üzerine kurmak isteyen herkesin bilmesi gereken bir konudan bahsediyoruz: Türkiye ve dünyadan öne çıkan en saygın gastronomi ve aşçılık okulları!

Gastronomi alanında sağlam bir kariyer inşa etmenin en kritik adımlarından biri, doğru okulu seçmekten geçiyor. “Benim için en uygun gastronomi ve aşçılık okulu hangisi?” diye aklınızdan geçiriyorsanız, bu içerik tam size göre.

Ancak seçim yaparken yalnızca verilen eğitime odaklanmak yeterli değil. Teknik donanımın yanı sıra, okulun sektördeki bağlantıları, staj ve iş fırsatları, uluslararası tanınırlığı ve öğrencilere sunduğu rehberlik desteği de en az eğitim kalitesi kadar belirleyici.

Hazırsanız, öğrencilerine tüm bu avantajları sunan Türkiye ve dünyanın en prestijli gastronomi ve aşçılık okullarına birlikte göz atalım. 👇🏻

1. USLA Akademi

USLA Akademi

Ülkemizdeki en iyi aşçılık ve gastronomi okullarından USLA Akademi, dünya standartlarında eğitim programlarıyla öne çıkıyor. Sadece en iyi aşçıları değil, en üst düzey mutfak, servis ve ağırlama profesyonellerini yetiştiriyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesi sayesinde eğitim kadrosunda da seçkin isimler bulunuyor.

Akademinin “Profesyonel Aşçılık” programı, teorik + pratik + saha uygulamalarını birleştiren bir yapı sunuyor. Örneğin:

• Teorik derslerde: Mutfak tarihi, gıda güvenliği ve hijyeni, satın alma & maliyet gibi konular yer alıyor.

• Pratik derslerde: Bıçak kesim teknikleri, soğuk mutfak uygulamaları, et/balık/deniz ürünü pişirme gibi temel mutfak becerileri işleniyor.

• Ayrıca kısa dönem programlar da var: Tecrübesiz olanlara mutfağa giriş niteliğinde dersler de akademinin sunduğu eğitimlerden biri.

Dahası USLA Akademi, eğitim sonunda sadece yerel değil uluslararası geçerliliği olan diploma/sertifikalar sunabiliyor.

Sözün kısası USLA Akademi çok uluslu ve çok kültürlü bir ortamda, dünya standartlarında bir eğitim almak için ülkemizde seçebileceğiniz en iyi adreslerden biri.

Detaylı bilgi almak için tıklayın: USLA Akademi

2. Le Cordon Bleu Istanbul

Le Cordon Bleu Istanbul

Ülkemizde uluslararası standartlarda eğitim sunan bir diğer önemli kurum ise Le Cordon Bleu İstanbul. Kökeni 1578’e dayanan ve resmi olarak 1895 yılında kurulan Le Cordon Bleu International’ın Türkiye’deki ayağı, Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle 2012 yılında açıldı. Le Cordon Bleu İstanbul’da öğrenciler, hem sertifika programlarına hem de diploma, lisans ve yüksek lisans programlarına katılabiliyor. 

Bu prestijli okulda eğitim alan öğrenciler, Michelin Yıldızlı restoranlardan gelen şeflerden ya da Meilleur Ouvrier de France gibi prestijli unvanlara sahip isimlerden eğitim alma fırsatı buluyor. Klasik Fransız mutfağı tekniklerinden uluslararası mutfak kültürüne kadar geniş bir yelpazede bilgi edinen öğrenciler, kariyerlerine de prestijli mutfaklarda başlama şansı elde ediyor.

3. Apicius

Apicius International School of Hospitality

İtalya’nın sanat ve kültür merkezi Floransa’da yer alan Apicius International School of Hospitality, dünyanın en saygın aşçılık ve gastronomi okullarından biri olarak biliniyor. 1997 yılında kurulan okul, hem mutfak sanatları hem de konaklama yönetimi alanlarında uzmanlaşmış seçkin bir akademik kadroya sahip. Apicius’ta 1 yıllık kısa dönem programlardan 4 yıllık lisans eğitimlerine, hatta lisansüstü programlara kadar birçok seçenek bulunuyor.

Dünya Aşçılar Birlikleri Federasyonu (WACS) tarafından da tanınan kurum, gıda ve şarap çalışmaları, spor ve sağlık bilimleri gibi farklı disiplinleri bir araya getiren kapsamlı bir eğitim modeli sunuyor. Böylece öğrenciler yalnızca mutfakta değil, gastronominin tüm yönlerinde bütüncül bir bakış açısı kazanıyor.

4. Capital City College

Capital City College

Birleşik Krallık’taki önde gelen eğitim gruplarından biri olan Capital City College, The College of Haringey, Enfield and North East London ile Westminster Kingsway College olmak üzere üç farklı koleji bünyesinde barındırıyor. Özellikle Birleşik Krallık’ın ilk konaklama okulu olarak öne çıkan Westminster Kingsway College, konaklama ve mutfak programlarıyla dünya çapında tanınıyor. Öğrencilerini hem meslek hayatına hem de yükseköğretime hazırlayan okul, meslek edinme konusunda prestijli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

5. ICCA Dubai (International Centre for Culinary Arts)

ICCA Dubai (International Centre for Culinary Arts)

Dubai’de bulunan ICCA, uluslararası ödüllerle tanınan bir mutfak sanatları merkezi. Modern teknolojilerin ve global standartların entegre edildiği eğitim programları, dünya çapında deneyime sahip usta şefler tarafından yürütülüyor.

Yoğun teknik derslerle birlikte öğrencilerine bolca uygulama fırsatı da sunan ICCA’nın programları, Worldchefs tarafından akredite edilmiş durumda. Okulun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise mezunlarına işe yerleştirme garantisi vermesi. Bu da ICCA’yı sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda güçlü bir kariyer başlangıç noktası haline getiriyor.

6. Culinary Arts Academy, İsviçre

Culinary Arts Academy, İsviçre

İsviçre’nin Luzern şehrinde yer alan Culinary Arts Academy, mutfak sanatları, konaklama ve işletme alanlarını bir araya getiren prestijli bir eğitim kurumu. Dünyada ilk 10 mutfak akademisi arasında gösterilen Culinary Arts Academy, öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim sunuyor ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Lüks otel ve restoranlarda staj imkanları sağlayarak öğrencilerin sektörel deneyim kazanmasına büyük önem veren kurum sayesinde mezunlar, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı buluyor ve küresel gastronomi dünyasına kolayca entegre oluyorlar.

7. Hattori Nutrition College, Japonya

Hattori Nutrition College, Japonya

Gastronomi alanında Uzak Doğu’ya ilgi duyanlar için ise Hattori Nutrition College ideal bir tercih. Tokyo’da yer alan bu okul, öğrencilerine hem geleneksel Japon mutfağını hem de modern beslenme bilimi ve yemek sunum tekniklerini detaylı şekilde öğretiyor. Japon mutfak kültürünü çağdaş beslenme trendleriyle harmanlayan Hattori, öğrencilerini estetik açıdan çekici, dengeli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilen profesyoneller olarak yetiştiriyor. Eğitim programları, öğrencilerin hem teorik bilgi edinmelerini hem de pratik uygulamalarla becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

8. Institute of Culinary Education (ICE), ABD

Institute of Culinary Education (ICE)

New York City ve Los Angeles’ta kampüsleri bulunan Institute of Culinary Education (ICE), modern mutfak eğitimi sunan dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri. ICE, öğrencilere çağdaş müfredatın yanı sıra güçlü staj olanakları ve kariyer odaklı programlar sunuyor.

Hem temel hem de ileri düzey mutfak beceleri kazandıran okulda öğrenciler modern mutfak tesisleri, profesyonel ekipmanlar ve deneyimli şef eğitmenleri kaliteli bir teorik ve uygulamalı eğitim sunuyor. Okulun staj ve kariyer destek programları da mezunlarının çok kolay iş bulmasına destek oluyor.

