Türkiye'nin Tatil Cenneti "2026'da Seyahat Edilebilecek En İyi 50 Rota" Listesinde!

Bodrum, listenin 'Sahil Havasını Yaşayabileceğiniz Destinasyonlar' kısmında yerini aldı.

“Türkiye’nin St.-Tropez'i' olarak tanımlanan Bodrum'a bu yıl olan ilginin bir önceki yıla göre yüzde 85 oranında arttığı bilgisine yer verildi. Ayrıca yayında Bodrum'a ulaşımın kolaylıklarından bahsedilip Bodrum'un popülaritesinin gün geçtikçe artacağı da belirtildi.

Bodrum'un olduğu listenin devamında ise Miami, Cayman Adaları, Naples, Okinawa, Riviera Nayarit gibi yerler de bulunuyor.