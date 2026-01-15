onedio
Türkiye'nin Tatil Cenneti "2026'da Seyahat Edilebilecek En İyi 50 Rota" Listesinde!

Dilara Bağcı Peker
15.01.2026 - 16:55

2025 ve 2026 yıllarına dair ilgi çekici veriler açıklanmaya devam ediyor. 'Travel + Leisure' dergisi, 2026 yılında seyahat edilebilecek en iyi 50 tatil rotasını açıkladı. Farklı kategorilerde şehirlerin yer aldığı bu listede Türkiye'nin turizm cennetine de yer verildi!

Travel + Leisure “2026’da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon" listesini yayınladı.

Dünyanın en saygın turizm ve yaşam tarzı yayınlarından olan Travel + Leisure, 2026'ya dair listeler yayınladı. Önümüzdeki yılda seyahat edilebilecek en iyi yerler listelenirken, küresel ölçekte 100’ün üzerinde rota değerlendirmeye alındı.

Değerlendirilen rotalar, yiyecek ve içecek, plaj, kültür turu, doğa gibi farklı kategorilerde ele alındı. 2026 yılının destinasyonu ise Brezilya seçildi. 

Türkiye’nin en sevilen tatil cennetlerinden biri de bu listeye girmeye hak kazandı!

Bodrum, 2026'da ziyaret edilmesi gereken yerler arasında gösterildi.

Bodrum, listenin 'Sahil Havasını Yaşayabileceğiniz Destinasyonlar' kısmında yerini aldı.

“Türkiye’nin St.-Tropez'i' olarak tanımlanan Bodrum'a bu yıl olan ilginin bir önceki yıla göre yüzde 85 oranında arttığı bilgisine yer verildi. Ayrıca yayında Bodrum'a ulaşımın kolaylıklarından bahsedilip Bodrum'un popülaritesinin gün geçtikçe artacağı da belirtildi.

Bodrum'un olduğu listenin devamında ise Miami, Cayman Adaları, Naples, Okinawa, Riviera Nayarit gibi yerler de bulunuyor.

