Türkiye'nin Çay Devinin Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Çocuğu Kuryelik Yapıyor İddiası!
Türkiye'nin Çay Devinin Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Çocuğu Kuryelik Yapıyor İddiası!
Türkiye’nin ithal çay devlerinden biri olan Beta Çay Yönetim Kurulu Başkanvekili Celal Uğur'un yıllar önce birliktelik yaşadığı bir kadından çocuğu olduğu iddia ediliyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme taşıdığı olaya göre, 2003 doğumlu çocuk şu an İstanbul'da geçimini sağlamak için kuryelik yapıyor ve Celal Uğur'a babalık davası açtı.
Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Beta Çay Yönetim Kurulu Başkanvekili Celal Uğur'un yıllar sonra varlığını öğrendiği bir oğlunun ortaya çıktığını ve çocuğun dava açtığını yazdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İstanbul’da yaşıyorsanız, siparişlerinizi kapınıza getiren moto-kurye, Türkiye’nin ithal çay devlerinden birinin oğlu çıkabilir." diyen İsmail Saymaz konuyla ilgili köşesinde şunları yazdı: 👇
"Celal Uğur, Türkiye’ye ithal çayı getiren ilk şirketi, Beta Çay’ı 1978 yılında kardeşleriyle birlikte kurdu. 2000’li yıllardan itibaren ticari nedenlerle Azerbaycan’a gitmeye başladı. İddiaya göre, Bakü’de Dürdane Abbasovo ile tanıştı ve birliktelik yaşadı. Hamile kalan Abbasova, 6 Ağustos 2003’te bir çocuk dünyaya getirdi."
"En son, Haziran 2024’te, yaşadıkları sert tartışmanın sonunda annesi, oğluna babasının işadamı Celal Uğur olduğunu açıkladı. Hakan’a, küçükken babasıyla çekilmiş fotoğrafını verdi. Abbaslı, açık kaynaklardan babasını araştırdı. Telefon numarasını bulup aradı."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın