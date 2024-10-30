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Türkiye'nin Çay Devinin Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Çocuğu Kuryelik Yapıyor İddiası!

Türkiye'nin Çay Devinin Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Çocuğu Kuryelik Yapıyor İddiası!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
30.10.2024 - 16:08

Türkiye’nin ithal çay devlerinden biri olan Beta Çay Yönetim Kurulu Başkanvekili Celal Uğur'un yıllar önce birliktelik yaşadığı bir kadından çocuğu olduğu iddia ediliyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme taşıdığı olaya göre, 2003 doğumlu çocuk şu an İstanbul'da geçimini sağlamak için kuryelik yapıyor ve Celal Uğur'a babalık davası açtı. 

Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz

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Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Beta Çay Yönetim Kurulu Başkanvekili Celal Uğur'un yıllar sonra varlığını öğrendiği bir oğlunun ortaya çıktığını ve çocuğun dava açtığını yazdı.

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Beta Çay Yönetim Kurulu Başkanvekili Celal Uğur'un yıllar sonra varlığını öğrendiği bir oğlunun ortaya çıktığını ve çocuğun dava açtığını yazdı.

"İstanbul’da yaşıyorsanız, siparişlerinizi kapınıza getiren moto-kurye, Türkiye’nin ithal çay devlerinden birinin oğlu çıkabilir." diyen İsmail Saymaz konuyla ilgili köşesinde şunları yazdı: 👇

"İstanbul’da yaşıyorsanız, siparişlerinizi kapınıza getiren moto-kurye, Türkiye’nin ithal çay devlerinden birinin oğlu çıkabilir." diyen İsmail Saymaz konuyla ilgili köşesinde şunları yazdı: 👇

'Hakan Abbaslı, ekmek parasını çıkarabilmek için kuryelik yapıyor.

Çünkü babasız büyümüş.

Annesini ve kendisini terk eden babasının Beta Çay Yönetim Kurulu Başkanvekili Celal Uğur olduğunu iddia ediyor.

Abbaslı, yıllar sonra adını ve varlığını öğrendiği babası tarafından evlatlığa kabul edilmek için dava açtı.'

"Celal Uğur, Türkiye’ye ithal çayı getiren ilk şirketi, Beta Çay’ı 1978 yılında kardeşleriyle birlikte kurdu. 2000’li yıllardan itibaren ticari nedenlerle Azerbaycan’a gitmeye başladı. İddiaya göre, Bakü’de Dürdane Abbasovo ile tanıştı ve birliktelik yaşadı. Hamile kalan Abbasova, 6 Ağustos 2003’te bir çocuk dünyaya getirdi."

"Celal Uğur, Türkiye’ye ithal çayı getiren ilk şirketi, Beta Çay’ı 1978 yılında kardeşleriyle birlikte kurdu. 2000’li yıllardan itibaren ticari nedenlerle Azerbaycan’a gitmeye başladı. İddiaya göre, Bakü’de Dürdane Abbasovo ile tanıştı ve birliktelik yaşadı. Hamile kalan Abbasova, 6 Ağustos 2003’te bir çocuk dünyaya getirdi."

'Uğur, oğlu doğduktan sonra Abbasova’ya Türkiye’de bir eşi ve çocuklarının olduğunu söyledi. 

Sorunlarını hallettikten sonra oğlunu nüfusuna alacağı sözünü verdi. Fakat zamanla Abbasova ve oğlu ile bağını kopardı.

Abbaslı, 2021’de Süleyman Demirel Üniversitesi’ni kazanarak, Türkiye’ye geldi. Annesinin ekonomik durumu yetersiz olduğu için kuryelik yapmaya başladı.'

"En son, Haziran 2024’te, yaşadıkları sert tartışmanın sonunda annesi, oğluna babasının işadamı Celal Uğur olduğunu açıkladı. Hakan’a, küçükken babasıyla çekilmiş fotoğrafını verdi. Abbaslı, açık kaynaklardan babasını araştırdı. Telefon numarasını bulup aradı."

"En son, Haziran 2024’te, yaşadıkları sert tartışmanın sonunda annesi, oğluna babasının işadamı Celal Uğur olduğunu açıkladı. Hakan’a, küçükken babasıyla çekilmiş fotoğrafını verdi. Abbaslı, açık kaynaklardan babasını araştırdı. Telefon numarasını bulup aradı."

'Uğur, “Bir toplantıdayım, bitince arayacağım” dedi. Ancak dönmedi. Abbaslı, tekrar aradığında numarasının engellendiğini fark etti.

Abbaslı, 10 Ekim’de Adana Aile Mahkemesi’nde Uğur aleyhine babalık davası açtı.'

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