Türkiye'nin Çay Devinin Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Çocuğu Kuryelik Yapıyor İddiası!

Türkiye’nin ithal çay devlerinden biri olan Beta Çay Yönetim Kurulu Başkanvekili Celal Uğur'un yıllar önce birliktelik yaşadığı bir kadından çocuğu olduğu iddia ediliyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme taşıdığı olaya göre, 2003 doğumlu çocuk şu an İstanbul'da geçimini sağlamak için kuryelik yapıyor ve Celal Uğur'a babalık davası açtı.

Kaynak: Halk TV-İsmail Saymaz