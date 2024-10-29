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Skandallar Bitmiyor: Ablası MasterChef Beyza'nın "Tesettürlü Olduğu İçin" Tepki Gördüğünü İddia Etti!

Skandallar Bitmiyor: Ablası MasterChef Beyza'nın "Tesettürlü Olduğu İçin" Tepki Gördüğünü İddia Etti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 22:35

MasterChef'te olaylar bir türlü durulmuyor. Sezonun en çok konuşulan ve geçtiğimiz günlerde çekimler sırasında yüzünün yandığı iddia edilen Beyza, bu kez de ablasının yorumuyla gündeme geldi. Ablası Şule Aydın'ın Beyza için yaptığı 'tesettürlü olduğu ve yurt dışından geldiği için' yorumu çok konuşuldu!

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MasterChef'te sezonun başından bu yana en çok konuşulan ve en çok sevilen isimlerden biri Beyza oldu.

MasterChef'te sezonun başından bu yana en çok konuşulan ve en çok sevilen isimlerden biri Beyza oldu.

Güzelliği, sempatik tavırları ve yemek yapmak konusunda gittikçe artan başarısıyla dikkatlerden düşmeyen Beyza, geçtiğimiz günlerde çekimler sırasında geçirdiği kaza ile gündeme gelmişti.

Güzelliği, sempatik tavırları ve yemek yapmak konusunda gittikçe artan başarısıyla dikkatlerden düşmeyen Beyza, geçtiğimiz günlerde çekimler sırasında geçirdiği kaza ile gündeme gelmişti.

Bölüm henüz yayınlanmasa da iddialar Beyza'nın Uşak çekimlerinde yüzünün yandığı yönünde...

Bölüm henüz yayınlanmasa da iddialar Beyza'nın Uşak çekimlerinde yüzünün yandığı yönünde...

Fakat onu bugün gündeme getiren şey kendi yaptığı bir şey değil, ablasının yorumu oldu.

Fakat onu bugün gündeme getiren şey kendi yaptığı bir şey değil, ablasının yorumu oldu.

Ablası Şule Aydın'ın Beyza'ya yaptığı yorumdaki söylemleri gündeme bomba gibi düştü. Beyza'nın tesettürü ve yurt dışından geldiği için tepki çektiğini belirten ablası, "Eğitiminiz yok, kültürünüz yok, sınırınız yok" dedi.

Ablası Şule Aydın'ın Beyza'ya yaptığı yorumdaki söylemleri gündeme bomba gibi düştü. Beyza'nın tesettürü ve yurt dışından geldiği için tepki çektiğini belirten ablası, "Eğitiminiz yok, kültürünüz yok, sınırınız yok" dedi.
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Ablasının yorumunu destekleyenler de oldu, haksız bulanlar da...

Ablasının yorumunu destekleyenler de oldu, haksız bulanlar da...
twitter.com
twitter.com
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