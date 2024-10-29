Skandallar Bitmiyor: Ablası MasterChef Beyza'nın "Tesettürlü Olduğu İçin" Tepki Gördüğünü İddia Etti!

MasterChef'te olaylar bir türlü durulmuyor. Sezonun en çok konuşulan ve geçtiğimiz günlerde çekimler sırasında yüzünün yandığı iddia edilen Beyza, bu kez de ablasının yorumuyla gündeme geldi. Ablası Şule Aydın'ın Beyza için yaptığı 'tesettürlü olduğu ve yurt dışından geldiği için' yorumu çok konuşuldu!