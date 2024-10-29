Ece Üner Hafızalara Kazınacak "Cumhuriyete Sahip Çıkmazsak..." Konuşmasıyla Gündeme Damga Vurdu!
Ece Üner Hafızalara Kazınacak "Cumhuriyete Sahip Çıkmazsak..." Konuşmasıyla Gündeme Damga Vurdu!
Kaynak: https://x.com/halktvcomtr/status/1851...
Ünlü spiker Ece Üner, haber bültenini sunarken gündeme yönelik yaptığı konuşmalarla sık sık gündeme geliyor. Üner bu kez de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken sarf ettiği sözlerle alkış topladı.
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Ünlü spiker Ece Üner, ana haber bülteni sırasında yaptığı gündeme yönelik konuşmalarla alkış topluyor.
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Eleştirilerini doğrudan dile getiren Ece Üner, pek çok insanın duygularına tercüman olduğu için izleyenlerin de desteğini kazanıyor.
Üner bu kez de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanırken "cumhuriyet" temalı bir konuşma yapmaktan geri kalmadı.
"Cumhuriyete sahip çıkalım. Cumhuriyete sahip çıkmazsak demokrasi amaç değil, araç olur. Uygun durağa gelince inecek bir tramvay olur." diyen ünlü spiker, "Cumhuriyete sahip çıkmazsak mesela 6 yaşında bir kız çocuğu sapkın müritlerle evlendirilebilir. Cumhuriyete sahip çıkmazsak 'Savaşı keşke Yunan kazansaydı' diyen fesliler, bebek katili bölücüler, kimilerince fikir önderi kabul edilebilir." diyerek sözlerini sürdürdü.
Üner'in konuşması büyük beğeni topladı.
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