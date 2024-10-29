Tehdit Mesajı Atılmıştı: MasterChef'te Kaan, Elenen Hakan'ı Nigar'a Karşı Savundu!
Tehdit Mesajı Atılmıştı: MasterChef'te Kaan, Elenen Hakan'ı Nigar'a Karşı Savundu!
MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna Hakan ve Nigar arasındaki tehdit tartışması damga vurmuştu. Hakan'ın elenmesinin ardından Nigar, Hakan'ın arkasından konuşurken Kaan, elenen arkadaşını savundu.
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7 sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in en büyük olaylarından biri Nigar'ın kocasının Hakan'a tehdit mesajı atmasıydı.
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Söz konusu olay hala sıcakken Hakan'ın eleme potasına girip MasterChef'e veda etmesi hepimizi şaşırtmıştı.
Yeni haftada elenen Hakan hakkında konuşan Nigar, Hakan gitmesine rağmen söz konusu olayı uzatmış ve haliyle tepki almıştı.
Nigar yarışmaya veda eden Hakan'la ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Nigar'ın elenen Hakan'ın arkasından konuşmasına dayanamayan Kaan, Hakan'ı savunan bir konuşma yaptı.
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"Hakan'ı çok seviyordum. Çok komik, dürüst bir adam. Onun gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Kafasını biraz fazla taktı. Taktığı konularda da baştan sona kadar haklıydı. Başka da yorumum yok bu konuyla ilgili. Zaten herkes biliyor. Bilinmeyenler de var ama onlar bilinmeyen olarak kalsın"
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