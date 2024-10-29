Görüş Bildir
Haberler
TV
Tehdit Mesajı Atılmıştı: MasterChef'te Kaan, Elenen Hakan'ı Nigar'a Karşı Savundu!

Tehdit Mesajı Atılmıştı: MasterChef'te Kaan, Elenen Hakan'ı Nigar'a Karşı Savundu!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
29.10.2024 - 15:07

MasterChef Türkiye'nin bu sezonuna Hakan ve Nigar arasındaki tehdit tartışması damga vurmuştu. Hakan'ın elenmesinin ardından Nigar, Hakan'ın arkasından konuşurken Kaan, elenen arkadaşını savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7 sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in en büyük olaylarından biri Nigar'ın kocasının Hakan'a tehdit mesajı atmasıydı.

7 sezondur TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in en büyük olaylarından biri Nigar'ın kocasının Hakan'a tehdit mesajı atmasıydı.

Burada bahsetmiştik:

Söz konusu olay hala sıcakken Hakan'ın eleme potasına girip MasterChef'e veda etmesi hepimizi şaşırtmıştı.

Söz konusu olay hala sıcakken Hakan'ın eleme potasına girip MasterChef'e veda etmesi hepimizi şaşırtmıştı.

Yeni haftada elenen Hakan hakkında konuşan Nigar, Hakan gitmesine rağmen söz konusu olayı uzatmış ve haliyle tepki almıştı.

Yeni haftada elenen Hakan hakkında konuşan Nigar, Hakan gitmesine rağmen söz konusu olayı uzatmış ve haliyle tepki almıştı.

Nigar yarışmaya veda eden Hakan'la ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Nigar yarışmaya veda eden Hakan'la ilgili şu açıklamalarda bulundu:

 'Hiç bilmediğim bir sebepten bana kin besledi. Hiçbir zaman nedenini tam olarak anlayamadığım bir olaydı. Her seferinde farkındaysanız özür dileyip düzeltmeye çalıştım, yaşına verdim ama olmadı. Son hafta sonu da bir sıkıntı daha yaşadık. Onun yüzünden ben de rahatsızlandım. Arkadaşlar beni hastaneye götürdüler, tansiyonum 15'e çıktı. Panik atak yaşamaya başladım. Tekrar rahatsızlandım ama bunu ben düzeltmek isterken o istemedi. Ben bunlarla daha çok kamçılandım.'

Nigar'ın elenen Hakan'ın arkasından konuşmasına dayanamayan Kaan, Hakan'ı savunan bir konuşma yaptı.

Nigar'ın elenen Hakan'ın arkasından konuşmasına dayanamayan Kaan, Hakan'ı savunan bir konuşma yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Hakan'ı çok seviyordum. Çok komik, dürüst bir adam. Onun gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Kafasını biraz fazla taktı. Taktığı konularda da baştan sona kadar haklıydı. Başka da yorumum yok bu konuyla ilgili. Zaten herkes biliyor. Bilinmeyenler de var ama onlar bilinmeyen olarak kalsın"

"Hakan'ı çok seviyordum. Çok komik, dürüst bir adam. Onun gitmesine gerçekten çok üzüldüm. Kafasını biraz fazla taktı. Taktığı konularda da baştan sona kadar haklıydı. Başka da yorumum yok bu konuyla ilgili. Zaten herkes biliyor. Bilinmeyenler de var ama onlar bilinmeyen olarak kalsın"

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın