MasterChef'te Skandal! Nigar'ın Kocası, Hakan'a Tehdit Mesajı Atmış
MasterChef'te Skandal! Nigar'ın Kocası, Hakan'a Tehdit Mesajı Atmış
MasterChef Türkiye'de bugüne kadarki en büyük olaylardan biri yaşanıyor olabilir. Hakan'ın son eleme oyununda dokunulmazlık alıp potaya Nigar'ı atması herkes tarafından tepki alırken Hakan, gelen linçlerin ardından Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
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7 sezondur ilgiyle izlenen MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı hakkında büyük bir iddia söz konusu.
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İzleyicilerin de bildiği gibi yarışmanın başından itibaren Nigar ve Hakan arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Özellikle Hakan'ın her fırsatta Nigar hakkında eleştiride bulunması dikkatlerden kaçmazken Hakan'ın dokunulmazlık alır almaz Nigar'ı potaya atması şoke etkisi yaratmıştı.
Potaya girdikten sonra Nigar gözyaşlarına boğulurken sosyal medyada Hakan'a karşı eleştiriler yükselmişti. Bunun en büyük sebebi ise hiçbir yemeği geçmeyen yarışmacılar varken Nigar'ın ismini söylemesiydi.
Eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Hakan, sosyal medya hesabından Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini açıkladı.
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İşte Hakan'ın o paylaşımı:
Hakan'ın bu paylaşımının ardından Nigar, eşinin gönderdiği mesajı yayınlayarak kendini ve eşini savundu.
Bakalım bu olay nereye varacak? Merakla takip edeceğiz.
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