MasterChef'te Skandal! Nigar'ın Kocası, Hakan'a Tehdit Mesajı Atmış

MasterChef Türkiye'de bugüne kadarki en büyük olaylardan biri yaşanıyor olabilir. Hakan'ın son eleme oyununda dokunulmazlık alıp potaya Nigar'ı atması herkes tarafından tepki alırken Hakan, gelen linçlerin ardından Nigar'ın kocası tarafından tehdit edildiğini açıkladı.